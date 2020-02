Greifswald und Pasewalk halten die Pommernfahne hoch

Greifswald

Der Hansestädter Volker Stübs tritt noch einmal an. Wenn im März die Vorstandswahl der Pommerschen Landsmannschaft Greifswald ansteht, kandidiert er erneut für den Vorsitz. Mit seinen 49 Jahren ist er indes eine Ausnahme. Die Mehrheit der Mitglieder ist älter als 80 Jahre, drei Viertel wurden in Hinterpommern geboren, das heute ein Teil Polens ist.

„Zwei Drittel unseres fünfköpfigen Vorstandes ist seit der letzten Wahl vor drei Jahren verstorben“, verdeutlicht Stübs das Problem. Nur Peter Biederstedt, der auch wieder antritt, und er sind noch übrig. Zu den Veranstaltungen kommen aus gesundheitlichen Gründen weniger Mitglieder. „Bei der Weihnachtsfeier im Boddenhus waren 25 Pommern dabei, 2018 waren es noch 40.“ Mit über 50 Mitgliedern ist die Greifswalder Gruppe noch recht stark. Es gibt auch Neuaufnahmen, zum Beispiel die einer Hanshägerin (79). „In Mecklenburg-Vorpommern gibt es fast nur noch uns“, sagt Stübs. „In Stralsund und Bad Doberan ist bereits die Auflösung erfolgt. Im Osten hält allerdings Pasewalk noch die Fahne hoch. „Wir existieren weiter“, sagt die Vorsitzende Edelgard Gurske.

„Wir müssen uns auf Reformen einstellen“, sagt Volker Stübs. Er schlägt die Umbenennung in Vorpommernverband e. V. vor. Der Verein soll seine Tätigkeit nicht auf Greifswald begrenzen, sondern eine Stimme Vorpommerns sein. „Hier können wir Einfluss nehmen“, sagt Stübs. „Zum Beispiel für den Erhalt hiesiger Betriebe.“ Mit der Landsmannschaft auf Bundesebene hätten die Greifswalder wenig Kontakt. „Wir haben gar nicht mitbekommen, dass sich die Pommersche Landsmannschaft MV aufgelöst hat“, nennt Stübs ein Beispiel. „Bei der Verteilung des Vermögens gingen wir leer aus.“ Bis heute ärgere man sich, dass die Bundesspitze der Landsmannschaft sich vor mittlerweile etwa 20 Jahren für Lübeck und gegen Greifswald als Ort der Pommerntreffen entschied. Auch im Rückblick ein Fehler. Stübs schlägt ferner die Verlegung des Hauses Stettin von Lübeck nach Greifswald vor, in dem auch Stettiner Sammlungen gezeigt werden. „In Lübeck leidet es unter Besuchermangel.“ In der Innenstadt Greifswalds finde sich bestimmt ein Ladenlokal mit Schaufenster.

„Wir sollten als Pommern unsere Kräfte nicht zersplittern“, sagt Stübs. So sollten möglichst der Pommersche Künstlerbund und die Künstlervereinigung Buhne unter einem Dach vereint werden.

Von Eckhard Oberdörfer