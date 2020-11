Greifswald

Für die Entdeckung der antimikrobiellen Wirkung des Prontosil erhielt Gerhard Domagk 1939 den Nobelpreis. Der vor 125 Jahren, am 30. Oktober 1895, im brandenburgischen Lagow als Sohn eines Lehrers und Organisten geborene Mann gehört zu den großen Pionieren der Medizingeschichte. Er hat sich in Greifswald habilitiert.

Weil Domagk den Nobelpreis annahm, wurde er verhaftet. Seit der Friedenspreis-Verleihung an Carl von Ossietzky hatten die Nazis allen Deutschen die Annahme des Preises verboten. Erst 1947 konnte ihm das Diplom ausgehändigt werden, das Preisgeld war statutengemäß verfallen.

In Kiel studiert und dort auch promoviert

Domagks Medizinstudium in Kiel wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Nur vier seiner Klassenkameraden überlebten den Krieg. Er wurde an der Förde promoviert und legte sein medizinisches Staatsexamen 1921 ab. In der dortigen städtischen Krankenanstalt wurde nicht ganz ohne eigene Überwindung durch den Prosektor der Pathologischen Abteilung Domagks spezielles Interesse an der pathologischen Anatomie geweckt.

Der nasse, der kalte und der steinerne Gross

1923 nahm er das Angebot von Prof. Walter Gross, dem Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Greifswald, für eine Assistentenstelle an. In Greifswald gab es damals drei Professoren Gross: den warmen Gross (Internist), den kalten Gross (Pathologe) und den steinernen Gross (Petrologe). Vom Pathologen Gross ist überliefert, dass er Anfang April (dann ist das Wetter meist schlecht) des Jahres 1921 zum Antrittsbesuch auf dem Bahnhof in Greifswald ankam, spontan äußerte: „Wenn ich ein Apfelbäumchen wäre, hier würde ich nicht blühen geschweige denn Früchte tragen“.

Radtouren nach Wieck und Eldena , um Kraft zu schöpfen

Domagk beobachtete die Phagozytose in der Leber, musste aber beim Literaturstudium feststellen, dass diese bereits vor vielen Jahren beschrieben worden war. „Ich war nicht traurig, eher wuchs mein Selbstvertrauen und ich sagte mir, wenn du dasselbe entdeckt hast wie andere gute Beobachter und vorher nichts davon wusstest, wirst du auch anderes entdecken“, schrieb er in seinen Lebenserinnerungen.

Domagk bekam wegen Ressourcenverbrauch Ärger

In der Bibliothek des Pathologischen Instituts in Greifswald Quelle: Sammlung Lorenz

Wenn es mal gar nicht mehr vorangehen wollte, fuhr er mit dem Fahrrad nach Eldena oder Wieck und dann auf Feldwegen ein paar Kilometer gegen den Wind – und er war frisch zu neuer Arbeit. Domagk arbeitete meist bis ein oder zwei Uhr nachts im Institut und ließ dutzende Gasflammen brennen. Er verbrauchte große Mengen von Chemikalien sowie Platten für mikrofotografische Aufnahmen und verursachte hohe Kosten für die Tierhaltung. Der alte Institutsdiener Bombe und die Laborantin beschwerten sich beim Chef. Domagk wurde zur Rede gestellt. Gegen die behaupteten Tatsachen konnte er nicht viel einwenden und bat um Urlaub. Vorher schrieb er seine Ergebnisse zur Habilitation zusammen, die 1924 in Greifswald überaus erfolgreich abgeschlossen wurde.

Es ist nur einer Fügung des Schicksals zu verdanken, dass er während seiner Greifswalder Zeit nicht Opfer eines Zugunglücks wurde. Am 31. Juli 1923 überfuhr der D-Zug 88 auf der Strecke von Hamburg nach München ein Haltesignal und stieß in Kreiensen auf den am Bahnsteig außerplanmäßig haltenden Vorzug. Es war nach der Zahl von 48 Todesopfern der schwerste Unfall der Deutschen Reichsbahn seit 1882. Domagk benutzte diesen Vorzug. Während des Aufenthaltes ging er zum Wasserhahn auf den Bahnsteig, um zu trinken und entging so dem Aufprall der Züge. Domagk war lange Zeit der einzige Arzt am Unfallort, der Hilfe leisten konnte.

Unimedizin ehrt Nobelpreisträger Gerhard Domagk

Gesuch um Zulassung zur Habilitation in Greifswald Quelle: Sammlung Lorenz

Als sein Lehrer, Prof. Gross, nach Münster berufen wurde, folgte er ihm als Privatdozent mit einem Monatsgehalt von 270 DM. 1927 erhielt er eine Anfrage der I.G. Farbenindustrie AG, ob er bereit sei, in Wuppertal-Elberfeld ein Forschungsinstitut für experimentelle Pathologie und Bakteriologie zu gründen.

Die Entwicklung des ersten Chemotherapeutikums

Nach anfänglichen Misserfolgen gelang es Domagk zum ersten Mal, an sulfonamidhaltigen Azoverbindungen, die sich im Experiment als erstaunlich ungiftig erwiesen, eine Heilwirkung gegenüber der künstlichen Streptokokkeninfektion bei Mäusen und Kaninchen zu erzielen. Im Jahre 1935 konnte nach intensiver klinischer Prüfung das erste antibakteriell wirksame Chemotherapeutikum, das Sulfonamid Prontosil, in der Medizin therapeutisch eingesetzt werden.

Er entwickelte eine neue Klasse von Desinfektionsmitteln, wie das bei der gefürchteten Gasödeminfektion eingesetzte Marfanil. Dieses Medikament hat zehntausenden Frontsoldaten des Zweiten Weltkrieges das Leben gerettet oder sie vor der Amputation bewahrt.

Erstes wirksames Mittel gegen Tuberkulose

Ferner griff Domagk in das in Fachkreisen vielfach aussichtslos erscheinende Problem der medikamentösen Tuberkulosebehandlung ein. Das Tuberkulosebakterium galt durch seine widerstandsfähige Wachshülle als unangreifbar. Es gelang Domagk mit anderen Wissenschaftlern, die ersten wirksamen Antituberkulotika, wie das Conteben, im Jahre 1950 und ab 1952 das Neoteben allen Ärzten zugänglich zu machen.

Als Domagk im Herbst 1960 nach über dreißigjähriger Tätigkeit bei der Bayer AG in den Ruhestand trat, wandte er sich als Extraordinarius im Pathologischen Institut der Universität Münster der Chemotherapie bösartiger Tumoren zu.

Domagk wurden neben dem Nobelpreis über sechzig weitere Auszeichnungen zuteil, darunter die Ehrensenatorwürde der Greifswalder Universität 1943. Die eindrucksvollste Würdigung hat ein anderer Nobelpreisträger, Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillins, ausgesprochen. Er sagte: „ Ohne Domagk keine Sulfonamide, ohne Sulfonamide kein Penicillin, ohne Penicillin keine Antibiotika. Am 24. April 1964 starb Gerhard Domagk in Burgberg-Königsfeld im Schwarzwald.

Von Gerd Lorenz