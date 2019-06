Greifswald Ausverkauf bei Fundbüro - Greifswald versteigert 55 Fahrräder Sie wurden im Stadtgebiet gefunden – und anscheinend gehören sie keinem mehr: 55 Fahrräder, die im Greifswalder Fundbüro gelandet sind. Am 29. Juni werden sie ab 13.30 Uhr auf dem Markt versteigert. Da sind gewiss manche Schnäppchen drin.

So ähnlich wie bei dieser Fahrradversteigerung wird es am 29. Juni auch in Greifswald aussehen. Quelle: Cosima Künzel