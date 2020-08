Greifswald

Unterrichtsstoff von der Schulcloud oder Aufgabenblätter per Mail haben den Schulalltag in der ersten Jahreshälfte bestimmt. Das stellte nicht nur die Schulen vor eine Herausforderung, sondern hängte vor allem Schüler ab, die zu Hause nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen.

Eine Erleichterung sollen nun 500 Laptops verschaffen, die die Stadt als Schulträger an ihre Schulen verteilen kann, um diesen Schülern auch im Falle einer erneuten Schulschließung den Anschluss ans digitale Lernen zu ermöglichen.

Realisiert wird dies durch eine Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule von Bund und Ländern. Mecklenburg-Vorpommern bekommt durch das Sofortausstattungsprogramm zur Bereitstellung von digitalen Endgeräten 9 920 950 Euro zur Verfügung. Das Land stockt die Mittel noch mal um 1 000 000 Euro aus dem MV-Schutzfonds auf.

Schulen sollen Bedürftigkeit der Schüler ermitteln

Greifswald werden daraus für seine elf öffentlichen Schulen in eigener Trägerschaft letztendlich 240 496,96 Euro zugewiesen. Freie Schulträger können eigene finanzielle Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm beantragen. Auch die Umland-Schulen von Greifswald profitieren von dem Bund-Länder-Programm.

Die Hansestadt hat nun ihre Schulen dazu aufgefordert, die Bedürftigkeit der Schüler zu ermitteln. Dabei war die Vergabe der Mittel nicht auf einzelne Schularten oder Klassenstufen beschränkt. Auch wurden bisher keine Kriterien festgelegt, mit denen sich eine Bedürftigkeit feststellen lässt. „Der Schulträger kann nach eigenem Ermessen die Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf ohne ausreichenden Zugang zu einem angemessenen digitalen Endgerät verteilen. Es geht darum, bei Bedarf auch von zu Hause aus am digitalen Lernen teilhaben und auf den Unterrichtsstoff zugreifen zu können“, erklärt die Leiterin der Schulverwaltung, Carola Felkl.

Online-Unterricht statt Aufgaben im Briefkasten

In den Monaten der Schulschließungen haben Lehrer einigen Schülern ihre Aufgaben dann auch in den Briefkasten geworfen, wenn es keine Möglichkeit der digitalen Übermittlung gab. Das haben auch die Kollegen von Rainer Heiden so gehandhabt. „Jedes Kind braucht solch ein Endgerät“, sagt der Schulleiter der Regionalen Schule „ Caspar David Friedrich“. Meist wurden die Aufgaben per Mail an die Eltern weitergeleitet. Doch benötigen die den vorhandenen Computer dienstlich, sei für die Kinder selbst erst in den Abendstunden eine Nutzung möglich. Die Abfrage seiner Kollegen in den Klassen hat gezeigt, dass die Probleme größer sind als geschätzt. „100 Schüler haben Bedarf gemeldet“, so Heiden.

„Der Bedarf ist hoch“, bestätigt auch die Schulleiterin der Grundschule „Greif“, Beate Hennings. Während des Lockdowns haben die Kollegen hier auch viel telefoniert, in manchen Fällen auch Briefe eingeworfen oder sogar Besuche gemacht. Sie freut sich über die Möglichkeit, bald möglichst allen Schülern die technischen Voraussetzungen zu bieten. „Der Umgang mit Computern wird im Unterricht aber bereits vertraut gemacht, das ist kein Neuland für die Kinder. Eine Kollegin würde dann auch Einweisung der Kinder in die Technik ermöglichen“, sagt die Schulleiterin.

Gemeldeter Bedarf größer als geschätzt

Schwierig wird es, hier nun festlegen zu müssen, wer wirklich bedürftig ist. „Da vom Schulträger keine Kriterien vorgegeben wurden, haben auch wir keine gegeben“, sagt Schulleiterin Doris Müller-Hayer von der Karl-Krull-Grundschule. Andererseits haben vor allem an den Grundschulen – in denen die Verbindung zwischen Lehrern und Schülern noch enger ist – die Lehrer in der Zeit des Homeschoolings sehr genau zu spüren bekommen, bei welchen Kindern die technischen Voraussetzungen fehlten und dadurch bereits einen Bedarf ermitteln können.

„Bei uns betraf es nur sehr wenige Schüler, die über direkten Kontakt ihre Aufgaben in den Briefkasten bekamen. Der größte Teil hatte die benötigten Voraussetzungen“, berichtet Ute Prochnow. „Die nun getätigte Abfrage bei den Eltern ergab jedoch einen höheren Bedarf, als ich erwartet hätte“, meint die Schulleiterin der Grundschule „ Käthe Kollwitz“.

„Wir freuen uns, dass im Rahmen der Bundesinitiative dieses Problem aufgegriffen und angegangen wurde“, sagt Michael Büssow, technischer und Oberstufenkoordinator am Humboldt-Gymnasium. Der hier ermittelte Bedarf von 55 Geräten – was acht Prozent der Schüler entspricht – bestätigt auch die Einschätzung der Lehrer aus der Phase der Schulschließung. Die Lernplattform der Schule wurde da zum wichtigsten Medium für die Schulaufgaben.

Leihverträge für Zeit des Homeschoolings

Wann die Laptops nun an die Schulen ausgegeben werden können, ist noch unklar. Aktuell ist dafür ein Vergabeverfahren durch die Stadt durchzuführen. Deutlich geworden ist bei der Abfrage an den Schulen nur, dass der gemeldete Gesamtbedarf die Anzahl der voraussichtlich beschaffbaren Geräte übersteigt. Der Schulträger geht jedoch davon aus, dass die geplanten 500 Geräte ausreichen. Eine Aufstockung ist nicht vorgesehen. „Hier wird aber durch den Schulträger nach Rücksprache mit der jeweiligen Schule nachjustiert, da teilweise die Richtlinie nicht richtig interpretiert wurde“, so Pressesprecherin Andrea Reimann.

„Es geht nicht darum, per se einen (dauerhaften) Leihvertrag zu erhalten, um permanent ein Gerät zusätzlich zu Hause zu haben, sondern es geht darum, Homeschooling zu ermöglichen, wenn in der Familie kein Laptop oder Tablet existiert beziehungsweise aus sozialen Gründen auch nicht beschafft werden kann“, so Reimann weiter. Leihverträge mit den bedürftigen Eltern sollen dann temporär und auch erst im Falle der Notwendigkeit von Homeschooling geschlossen werden.

Von Wenke Büssow-Krämer