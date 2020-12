Greifswald vor dem Lockdown: Kaufen, als ob es kein Morgen gäbe

Greifswald

Lange Menschenschlangen vor dem Teeladen, Einlasskontrolle beim Buchhandel, pralle Tüten und Taschen überall. Am Montagvormittag trieb es die Greifswalder in Scharen zum Einkaufsbummel in die Innenstadt, ab Mittwoch bleiben auch hier die Läden geschlossen. Immerhin: Soweit zu sehen, wurden in allen Geschäften Masken getragen, auch der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter wurde eingehalten.

Hugendubel : Chef macht den Einlass

Groß war der Andrang bei Hugendubel, die Menschenschlange vor dem Gebäudeeitweise sehr lang. Da sich in der Buchhandlung aufgrund der Corona-Bestimmungen nur maximal 65 Personen zeitgleich aufhalten dürfen, regulierte Filialleiter Jens Finger persönlich den Zutritt zum Geschäft. Er ließ nur einen Kunden hinein, sofern zuvor einer herauskam. „Die Kunden sind alle sehr diszipliniert und verständnisvoll. Da gibt es kein Murren“, würdigte er das Verhalten. Und das, obwohl es auch vor den Kassen im Geschäft sehr lange Menschenschlangen gab.

Innenstadt-Händler öffnen bis 20 Uhr

Viele Greifswalder wollten bestellte Bücher, Kalender oder anderes mehr abholen. Um möglichst viele Wünsche noch zu erfüllen, verlängerte Hugendubel kurzentschlossen die Öffnungszeiten, genau wie die meisten Läden in der Innenstadt übrigens. Am Montag und Dienstag gibt es in vielen Läden die Möglichkeit, von 9 bis 20 Uhr (Öffnungszeiten variieren) einzukaufen, bevor ab Mittwoch komplett geschlossen wird. Deshalb werden bei Hugendubel auch keine Bestellungen mehr entgegen genommen. „Wir haben einen sehr guten Onlineshop und empfehlen allen Kunden, diesen auch zu nutzen und sich die Ware nach Hause schicken zu lassen“, sagt Jens Finger. Auch einen Bringedienst, wie er im Frühjahr versuchsweise lief, werde es nicht geben. „Das ist für uns wirtschaftlich einfach nicht darstellbar“, begründet Finger und hofft auf Verständnis.

Bianka Gustav aus Greifswald war mit Tochter Heda (9) unterwegs. Ein Großeinkauf wurde es aber nicht. „Nur noch ein Buch für Opa fehlte“, sagte Bianka Gustav. „Sonst haben wir alles.“ Quelle: Anne Ziebarth

„Das ist eine Katastrophe für die meisten.“

Am Rotieren war auch das Team des Spielzeughandels Flax und Krümel. „Es ist deutlich voller als sonst“, beschreibt Inhaberin Jenny Krohn. „Wir dürfen ja auch nur zehn Leute in den Laden lassen, danach machen wir die Tür zu und lassen erst wieder den nächsten rein, wenn einer rausgeht.“ Der Trubel kann trotzdem nicht für gute Stimmung bei den Einzelhändlern sorgen. „Da geht eine Menge den Bach runter“, sagt Jenny Krohn. „Das ist eine Katastrophe für die meisten.“ Im Gegensatz zu den größeren Läden, setzt man bei Flax und Krümel auf einen Bringedienst. „Zwischen 9 und 16 Uhr ist auch weiterhin jemand im Laden, wir nehmen auch Bestellungen auf“, sagt sie. „Die Waren können wir auch mit Abstand an der Tür übergeben. Ich denke, das Prinzip kann man auch für Umtauschwünsche verwenden.“

Umtausch: Warten bis zum 10. Januar

Also ein Umtausch vor dem zehnten Januar an der Ladentür? So ein System ist für Hermann Jesske, Inhaber des gleichnamigen Modehauses im Domcenter undenkbar. „Das würde drei mal mehr Personalkosten als den Umtauschwert bedeuten“, sagt Hermann Jesske. „Bis 10 Januar sollte jeder Zeit haben. Umtauschmöglichkeiten gibt es aber in jedem Fall.“ Was die erneute Schließung für die Innenstadthändler letztendlich für Auswirkungen habe, vermochte er nicht zu sagen. Er verwies unter anderem auf einen offenen Brief der Modehändler Deutschlands, darunter unter anderem New Yorker, Woolworth oder Tedi. „Einen harten Lockdown wird ein Großteil des Handels definitiv nicht überstehen. Es wäre das Ende der Innenstädte wie wir sie heute kennen“, heißt es darin. Diese Meinungen seien nicht übertrieben, findet Hermann Jesske.

Bei kleineren Geschäften reichten die Schlangen bis auf die Straße Quelle: Anne Ziebarth

Nachmittags verschwinden die Besucher

Doch mit dem Nachmittag und eintretender Kälte ging das Besucheraufkommen merklich zurück. „Die Rennen uns jetzt nicht die Bude ein“, beschrieb Frank Embach, Vorsitzender des Innenstadtvereins. „Wir in der Innenstadt leiden sehr unter der angekündigten Schließung, das Weihnachtsgeschäft ist für uns essentiell.“ Weihnachten und Bummeln in der Innenstadt, das gehöre sonst einfach emotional zusammen. „Aber wir müssen uns der Situation jetzt stellen“, so Embach. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Sobald wir wieder öffnen dürfen, wird es auch spezielle Aktionen geben um die Innenstadt wieder zu beleben.“

„ Greifswald kauft zu Hause“ geht am Mittwoch wieder online

Auch das Greifswalder Stadtmarketing hat sofort in den Corona-Hilfsmodus geschaltet. „Mit der Schließung der Restaurants haben wir die Internetseite ,Greifswald-isst-zuhause’ wieder aktiviert“, beschreibt Maik Wittenbecher. „Jetzt wollen wir auch die Seite ,Greifswald-kauft-zuhause’ wieder bis Mittwoch an den Start bringen.“ Auf dieser vom Stadtmarketing entwickelten Plattform können Greifswalder Händler ihre Liefer und Abholangebote präsentieren, so ist es auch in der Woche vor Heiligabend noch möglich regionale Geschenkideen aus Greifswald zu bekommen.

