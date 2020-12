Von Zurückhaltung keine Spur: In den Läden der Greifswalder Innenstadt war am Montagvormittag die Hölle los, bevor durch die Corona-Bestimmungen der Einzelhandel schließen muss. Die trübe Stimmung der Händler konnte das aber nicht verbessern. Die OZ war vor Ort.

