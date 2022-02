Ausgerechnet zum Beginn der Winterferien in MV müssen in Vorpommern-Greifswald alle Schwimmbäder schließen, weil der Landkreis auf der Corona-Karte in die rote Stufe rutscht. Alexander Lexow, Geschäftsführer des Greifswalder Freizeitbades, kritisiert die für ihn „nicht nachvollziehbare“ Entscheidung.