Greifswald

Festwoche, Konzerte und Theater, Film und Literatur, Ausstellungen, wissenschaftliche Fachtagung und vieles andere mehr unter einem großen Thema: Caspar David Friedrich (1774-1840) und die Romantik.

Das Jahr 2024 wird für Greifswald ein ganz besonderes. Dann nämlich jährt sich zum 250. Mal der Geburtstag des weltbekannten Malers – berühmtester Sohn unserer Stadt. „Dieses Jubiläum soll eine Strahlkraft haben und national wie international den Blick auf Greifswald richten“, sagt Anett Hauswald, Leiterin des städtischen Amtes für Bildung, Kultur und Sport.

Bislang feierte Greifswald im August einen Tag mit Caspar David Friedrich. Im Jubiläumsjahr soll es eine ganze Festwoche und noch vieles mehr mit ihm geben. Quelle: Petra Hase

Zusätzliches Personal zur Vorbereitung

Bereits seit Ende 2018 beschäftigt sich eine Arbeitsgemeinschaft von Vertretern verschiedener Institutionen mit der Vorbereitung des Festjahres. Ein Jubiläum, das auf breiten Schultern lasten und professionell organisiert sowie vermarktet werden soll. Die AG „CDF 2024“ habe ein erstes Konzept erarbeitet, so Hauswald, um Strukturen zu definieren und Themenschwerpunkte zu setzen. „ Friedrich“, sagt sie, „soll das ganze Jahr über im Bewusstsein der Menschen präsent sein“.

Die Stadt wolle nicht kleckern, sondern klotzen. Das gehe nur mit personeller Verstärkung: Zusätzliche Stellen für Projektkoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Ausstellungen seien wünschenswert. „Eine Stelle ist bereits im Haushalt eingeplant, die anderen hoffen wir über Fördermittel finanzieren zu können“, sagt Hauswald. Große Unterstützung erwarte die Stadt vom Bund. Heißt: Die Kosten für diese Geburtstagsfeier werden immens. „Wir rechnen derzeit mit knapp vier Millionen Euro“, sagt die Amtsleiterin und erklärt, dass darin auch investive Maßnahmen enthalten seien. So plane die Hansestadt seit langem, den Bereich an der Eldenaer Klosterruine aufzuwerten.

Die Klosterruine Eldena gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Greifswalds. Quelle: Peter Binder

ABS soll Firmensitz verlagern

Dieses Denkmal gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Greifswalds. Friedrich hat es zu einem Hauptmotiv seiner Gemälde gemacht. Tausende Gäste lustwandeln jedes Jahr durch die Parkanlage, Konzerte und Theater finden statt. Doch das Areal bleibt unter seinen Möglichkeiten. 2009 verabschiedete die Greifswalder Bürgerschaft daher den Bebauungsplan Nr. 9 „An der Klosterruine“. Er beinhaltet unter anderem, östlich der Ruine einen Apfelhain anzulegen. Genau dort, wo die Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung (ABS) ihren Firmensitz hat. Längst sollte für das Tochterunternehmen der Hansestadt ein Alternativstandort gefunden sein. Der Mietvertrag zwischen Stadt und ABS lief deshalb zum 31. Dezember 2017 aus, wurde jedoch zweimal verlängert, zuletzt bis zum 31. Dezember 2023. Gleichwohl halte die Stadt daran fest, so Sprecherin Franziska Vopel, „dass die ABS diesen Standort mittelfristig aufgibt“.

Als künftigen Firmensitz könne sich die Verwaltung gut das Grundstück „Am Helmshäger Berg 3“ vorstellen, wo die ABS schon jetzt das Sozialkaufhaus betreibt und einen Tafelgarten bewirtschaftet. Die Stadt hat das Grundstück erworben und mit der ABS zum 1. Januar 2021 für zehn Jahre ein Pacht-und Betreibervertrag abgeschlossen, informiert Vopel auf OZ-Nachfrage.

Caspar David Friedrich, Das Gemälde „Klosterruine Eldena im Riesengebirge“ von Caspar David Friedrich hängt im Pommerschen Landesmuseum Greifswald. Quelle: Repro: OZ

Bürgerschaft muss zustimmen

Auch ABS-Geschäftsführerin Doreen Au kann sich gut vorstellen, dort den Firmensitz zu etablieren: „Dann wären fast alle 40 Mitarbeiter an einem Standort, mit Ausnahme jener in den Welcome Centern und im Bewerberberatungszentrum“, sagt sie. Allerdings liege die Entscheidung nicht bei ihr, sondern bei der Bürgerschaft.

„Zudem müsste ein externer Bauträger gefunden werden, um ein Gebäude für Verwaltung und Werkstätten mit Lagerkapazitäten zu errichten. Als gemeinnützige Gesellschaft können wir das nicht“, sagt sie. Erste Vorschläge eines Architekturbüros gebe es bereits, die in Kürze der Gesellschafterversammmlung vorgestellt werden sollen. Doch selbst, wenn alles gut laufe, so Doreen Au: „Die Pläne in drei Jahren zu realisieren, ist sportlich.“

Jubiläum als Gemeinschaftsprojekt

Drei Jahre Vorbereitung für das gesamte Friedrich-Jubiläum findet auch Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, eine relativ kurze Zeit. „Deshalb war es gut und richtig, dass wir so frühzeitig mit den Planungen begonnen haben“, sagt er. Das Umfeld der Klosterruine aufzuwerten, halte er für enorm wichtig. „Die Gäste werden kommen, Reisebusse von überall her. Dann brauchen wir eine gewisse Aufenthaltsqualität, und zwar nicht nur in Eldena“, betont er und denkt beispielsweise auch an die rechtzeitige Fertigstellung des Hanserings.

Bis dahin gelte es ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, Fördermittel einzuwerben, regionale, nationale und internationale Netzwerke zu intensivieren beziehungsweise aufzubauen. „Das Jubiläum ist eine riesige Chance für Greifswald, die sollten wir nicht vergeben. Aber es gelingt nur als Gemeinschaftsprojekt“, sagt Wittenbecher.

Galerie der Romantik als Besuchermagnet

Ähnlich denkt Kunsthistorikerin und Romantikexpertin Birte Frenssen vom Pommerschen Landesmuseum: „Das Jubiläum wird am farbigsten, wenn jede Institution das beisteuert, was sie kann. Wir sollten alles in die Waagschale werfen“, sagt die stellvertretende Museumsschefin. Dabei kommt ihrem Haus eine besondere Bedeutung zu: Hier soll bis allerspätestens zum Jubiläumsjahr die Galerie der Romantik zum neuen Besuchermagnet avancieren. Mit dem 6,7 Millionen Euro teuren, kapellenartigen Anbau will das Museum nicht nur Friedrich und weitere Vertreter der Romantik noch stärker in den Fokus rücken, sondern auch in die geistigen Grundlagen der Frühromantik einführen.

Frenssen geht von einer rechtzeitigen Fertigstellung der Galerie aus. Allerdings gab und gibt es immer wieder Hürden, wie Museumsdirektor Uwe Schröder einräumt. Längst sollten die Planungsunterlagen inklusive musealem Konzept bei den Genehmigungsbehörden von Land und Bund liegen. Doch die Corona-Pandemie habe auch hier zu Verzögerungen geführt. Erst im vorigen Jahr gab es einen Planungsstopp, nachdem massive Baukostensteigerungen zu einer Finanzierungslücke führten. Letztlich finanzierte der Bund nach, liefen die Planungen wieder an. Schröder rechnet nun mit einem Baustart im Frühjahr 2021.

Von Petra Hase