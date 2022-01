Greifswald will E-Mobilität mit Ladeinfrastruktur fördern

Greifswald

Ihr Anteil steigt langsam, aber stetig: Waren in Greifswald Anfang 2020 gerade einmal 40 Elektroautos zugelassen, fuhren im Herbst vorigen Jahres bereits 140 auf den Straßen der Hansestadt. Das entspricht einem Anteil aller zugelassenen Pkw von 0,55 Prozent. Auch in Vorpommern-Greifswald ist eine Tendenz nach oben sichtbar: Vor zwei Jahren zählte der Landkreis noch 217 elektrifizierte Pkw von insgesamt rund 125 000 zugelassenen Kraftfahrzeugen, heute sind es 925 E-Autos (ca. 0,74 Prozent).

Doch die Hansestadt will mehr. „Der Ersatz konventioneller durch elektrische Pkw stellt nicht nur einen wichtigen Baustein der Verkehrswende dar, sondern besitzt großes Potenzial, um die lokalen Stickstoffdioxid- und Kohlendioxid-Belastungen deutlich zu senken“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Hintergrund sind die Klimaziele der Stadt, von der Bürgerschaft mit dem „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ verabschiedet, wonach 95 Prozent des Ausstoßes von Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 gegenüber den Werten von 1990 reduziert werden sollen. „Ein großer Baustein ist dabei die Elektromobilität“, sagt Greifswalds Masterplanmanagerin Juliane Brust-Möbius.

Mit den Stadtwerken als Partner

„Aufgabe der Verwaltung ist es dabei, für Nutzer von E-Autos und E-Fahrrädern attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen und den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur zu koordinieren“, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU). Mit den Stadtwerken habe Greifswald einen sehr kompetenten Partner an der Seite, der als lokaler Stromnetzbetreiber auch aufgrund seiner Erfahrungen im Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur Verantwortung übernehme. Aber was genau ist nötig und was möglich?

Diesen und vielen anderen Fragen ging im Auftrage der Hansestadt die Dresdner Mobilitätswerk GmbH in ihrem Ladeinfrastrukturkonzept für Greifswald nach. Das vom Bund geförderte Dokument beschreibt auf über 120 Seiten den aktuellen Stand, Prognosen und Ziele, Lösungsansätze und Standortvorschläge bis hin zu Möglichkeiten einer Privilegierung von E-Fahrzeugen gegenüber konventionellen Antrieben. Heißt: Künftig ist es durchaus denkbar, dass Besitzer von E-Autos Vorrechte für das Parken auf öffentlichen Straßen und Wegen erhalten oder ihnen Parkgebühren erlassen werden, um zusätzliche Anreize zu schaffen.

13 Prozent Marktanteil ist möglich

Laut einem moderaten Szenario werden bis zum Jahr 2030 in Greifswald knapp 3000 Elektro-Pkw erwartet, was einem Anteil von 13,5 Prozent entspricht. Die Entwicklung der Fahrzeugkosten, Batterietechnologie, Rohstoffpreise und politische Entscheidungen könnten aber auch zu einem höheren oder niedrigeren Marktanteil führen. „Je nach lokalem Gestaltungswillen und Beibehaltung der attraktiven Fördermöglichkeiten auch nach 2025 ist ein höherer Marktanteil von ca. 18,2 Prozent im optimistischen Szenario möglich“, heißt es von den Autoren der Studie.

„Das Konzept beinhaltet insgesamt 18 Maßnahmen, die uns in der Stadt als Handlungsleitfaden dienen“, sagt Juliane Brust-Möbius von der Abteilung Umwelt und Naturschutz im Stadtbauamt. Dazu zähle zuvorderst eine Prüfung und Priorisierung von möglichen Ladestationen. Das Papier listet neben den zehn vorhandenen Standorten mit 17 Normal- und drei Schnellladepunkten 40 Standortvorschläge auf, wovon sich zwei schon in der Umsetzung befanden: eine auf dem Parkplatz Schießwall, eine weitere im Liebknechtring beim Möwencenter. Demnach sollten sich an allen hochfrequentierten Parkorten in der Stadt auch Ladepunkte befinden. Aber ebenso wird perspektivisch die Schaffung von Ladeinfrastruktur in Wohnquartieren empfohlen. Als prioritär gelten neue Ladestationen in der Innenstadt. Zu den Vorschlägen im öffentlichen Raum zählen daher Standorte in der Steinbeckerstraße, an der Marienkirche, in der Langen Reihe, Wiesenstraße und an der Sporthalle in der Arndtstraße. Aber auch Wieck oder das Ostseeviertel, so die Empfehlung, sollten an die künftigen E-Auto-Fahrer denken.

Auch Firmen wollen Kapazitäten schaffen

Daneben seien ebenso Ausbauaktivitäten anderer Akteure zu berücksichtigen. Auf Anfrage der OZ erklärt beispielsweise Udo Possin, Geschäftsführer des Elektronikdienstleisters ml&s mit Sitz in der Siemensallee, dass sein Unternehmen die Errichtung von E-Ladepunkten für Mitarbeiter bereits in Planung habe. „Uns geht es dabei nicht nur um E-Autos, sondern auch um E-Bikes“, sagt er. Die Stadtwerke Greifswald planen am Parkplatz Museumshafen einen Ladeort, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Auch mit dem Neubau des Parkhauses am Martin-Andersen-Nexö-Platz, das die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft verantwortet, sollen weitere Lademöglichkeiten geschaffen werden. Und der Bebauungsplan für das neue Schulzentrum am Ellernholzteich (Osnabrücker Straße) sieht vor, fünf der 25 Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auszustatten.

Mit Mobilitätsexperten im Gespräch

Zu den 18 vorgeschlagenen Maßnahmen der Experten gehören aber auch noch eine Reihe anderer Ideen. Angefangen von einer Mobilitätsberatung für Neubürger und einer Anlaufstelle für E-Mobilität innerhalb der Stadt Greifswald über die Sensibilisierung von Flächeneigentümern für das Thema und die Kommunikation von Fördermöglichkeiten bis hin zur Schaffung eines Netzwerkes E-Mobilität. Die Stadt, so Baudezernentin Jeannette von Busse, werde nicht allein für eine ausreichende Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sorgen können. Sie sehe da beispielsweise auch die großen Wohnungsunternehmen verstärkt in der Pflicht. Die WVG habe das Thema auf dem Schirm, versichert Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit auf Nachfrage. Schon jetzt würden bei Investitionen die Voraussetzungen geschaffen, um dem künftigen Bedarf nachzukommen.

Wer Interesse an dem Thema besitzt: Das Ladeinfrastrukturkonzept wird von den Autoren der Dresdner Mobilitätswerke GmbH in einem digitalen Vortrag am 26. Januar um 17 Uhr vorgestellt.

Von Petra Hase