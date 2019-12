Trotz Protest: Greifswald will Gutachten für Neuorganisation der Grünpflege

Greifswald

Der Hauptausschuss der Bürgerschaft hat 118.000 Euro für ein Gutachten zur Neuorganisation der Grünpflege mit einer Stimme Mehrheit bewilligt. Für den Vorschlag stimmte die linksgrüne Mehrheit.

Der Beschluss war schon einmal in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden. Dem widersprach die CDU mit Erfolg, weil der Ausschluss der Öffentlichkeit unrechtmäßig erfolgte. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) widersprach dem von seiner Verwaltung vorgelegten Beschluss. Nun wurde öffentlich mit gleicher Mehrheit votiert. CDU-Fraktionschef Axel Hochschild appellierte ohne Erfolg dafür, die Erfahrungen anderer Kommunen zu übernehmen und das Geld anderweitig auszugeben. 80 Prozent der vergleichbaren deutschen Städte hätten eigenständige Grünflächenämter. Dessen Auflösung in Greifswald sei ein Fehler gewesen, der revidiert werden sollte. In der Sache war man sich einig. Es sei aber besser, vor der Schaffung der Strukturen einen Dritten einzuschalten, sie Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger.

Von eob