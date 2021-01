Greifswald

Ab dem Schuljahr 2022/23 reichen die Räume zur Unterbringung von Kindern in den kommunalen Grundschulen der Stadt nicht mehr aus. Der geplante Bau des rund 47 Millionen Euro teuren Schulcampus „Am Ellernholzteich“ mit Grund- und Regionalschule, Hort und Turnhalle wird nicht rechtzeitig fertig. Selbst eingeplante Ausnahmeregelungen an vorhandenen Einrichtungen schaffen keine Lösung. „Die Kapazitäten sind bis zur Belastungsgrenze ausgeschöpft“, heißt es aus dem Rathaus. Daher geht die Hansestadt jetzt davon aus, Klassen der Karl-Krull-Grundschule mit den dazugehörigen Hortgruppen ab dem Schuljahr 2022/23 in Containern an der Feldstraße nahe dem früheren BiG-Bildungszentrum unterzubringen. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Große Anfrage der SPD-Fraktion hervor, die am Montag Thema der Bürgerschaftssitzung ist.

Kleine Schule nur für Viertklässler

„Die Aufstellung von Raummodulen in der Feldstraße ist die organisatorisch und wirtschaftlich beste Lösung“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann auf OZ-Anfrage. Geplant sei, lediglich die 4. Klassen in den Containern unterzubringen, damit die Kinder jeweils nur ein Jahr dort sein müssen. Zudem gebe es dort Platz für den Sportunterricht in der alten Turnhalle. „Die Interimslösungen müssen von Jahr zu Jahr erweitert und geplant werden. Es wäre dann wie eine kleine Schule mit Sporthalle und Außenanlagen für sich“, so Reimann. Ein Pendelverkehr für die Schüler zum Hauptstandort an der Bleichstraße wäre demzufolge nicht nötig. Die Aufstellung von Raummodulen an der Krullschule komme aus Sicht der Verwaltung nicht in Frage, da der Platz nicht ausreiche. Schulhof und Sportplatz sollen den Kindern als solche auch weiter zur Verfügung stehen.

Grüne finden Container okay

Für die Grünen in der Bürgerschaft ist der Vorschlag durchaus akzeptabel. „Wir hatten auch an der Arndtschule eine Containerlösung“, erinnert Fraktionsvorsitzender Alexander Krüger. Lehrer und Schüler seien zufrieden gewesen. „Warum sollte das hier für eine Übergangszeit nicht funktionieren? Also für uns ist das okay“, sagt er.

Hier an der Osnabrücker Straße /Verlängerte Scharnhorststraße soll der neue Schulcampus entstehen. Quelle: Petra Hase

Ähnlich reagiert Birgit Socher von den Linken: „Für eine Übergangszeit sind Container nicht das Problem“, sagt sie. Nach dem Studium der 14-seitigen Antwort auf den Fragenkatalog der SPD zum neuen Schulzentrum urteilt Socher: „Die Stadtverwaltung hat den Möglichkeiten entsprechend bisher keine schlechte Arbeit geleistet.“ Dennoch verdeutliche das gesamte Projekt, wie kompliziert und langwierig solch ein Bauvorhaben sei. Die öffentliche Hand müsse sich nun einmal an Verwaltungsvorschriften halten. Die Beantragung von Fördermitteln, Gutachten, Ausschreibungen seien extrem zeitaufwendig. „Und im Nachhinein ist man sowieso immer klüger“, sagt sie.

SPD moniert zu späte Planungen

SPD-Mann und Bildungsausschussvorsitzender Erik von Malottki sieht das kritischer. Seit Langem wirft er der Stadt vor, nicht alles getan zu haben, um den neuen Campus bis Schuljahresbeginn 2023/24 fertigzustellen. Dann fehlen laut Rathaus bereits vier bis fünf Klassenzimmer für Grundschüler. „Die Antworten auf unsere Anfrage schaffen nun endlich Klarheit“, sagt er. Demnach rechnet die Stadt mit einer Fertigstellung des Grundschulteils frühestens Ende 2024, mit der des Regionalschulteils frühestens Mitte 2025.

Doch die Unzufriedenheit über den nicht mehr aufzuholenden Zeitverzug und den geringen Handlungsspielraum bleibt: „Es wurde viel zu spät mit den Planungen begonnen. Außerdem hat sich die Verwaltung mit der Beantragung von Efre-Mitteln für den Regionalschulteil auf einen Förderweg festgelegt, der eine Gesamtvergabe der Leistungen verhindert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Bildungsausschuss in diese Entscheidungen frühzeitig einbezogen worden wären“, kritisiert er.

28 Millionen Euro schon gesichert

Laut Rathaus steht die Finanzierung von Grundschule, Hort und Turnhalle über eine 100- prozentige Städtebauförderung in Höhe von etwa 28 Millionen Euro. Die Finanzierung des Regionalschulteils sei noch nicht gesichert. Die 19 Millionen Euro sollen möglichst über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre) finanziert werden. Hierüber laufen Gespräche mit dem Land.

Von Petra Hase