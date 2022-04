Greifswald will Korruptionsfällen offensiv begegnen

Greifswald

Vorteilsnahme im Amt ist keine Eintagsfliege. Laut Bundeskriminalamt gab es im Jahr 2020 rund 5500 Straftaten mit über 2100 Tatverdächtigen und über 81 Millionen Euro Schaden. Sehr häufig seien öffentliche Verwaltungen das bevorzugte Ziel. Fälle von Bestechlichkeit und Bestechung nehmen nach Einschätzung der Ermittler drastisch zu.

Vor diesem Hintergrund beschloss jetzt die Greifswalder Bürgerschaft mehrheitlich, ein anonymes Hinweisgebersystem für die Universitäts- und Hansestadt zu installieren. Mit dessen Hilfe soll dem Verdacht von Korruptionsfällen nachgegangen werden. Die Initiative zu dem Konzept, das die Stadtverwaltung hierzu jetzt vorlegte, kam im September von der SPD-Fraktion der Bürgerschaft.

Steuerskandal ist nur ein Beispiel

„Wie notwendig ein solches Hinweisgebersystem tatsächlich in der Praxis ist, kann man tagtäglich verfolgen“, zeigt sich SPD-Fraktionschef Andreas Kerath über das zeitnah von der Verwaltung vorgelegte Konzept dankbar. Aktuell berichten die Medien vom Prozess in Frankfurt, in dem es um den Steuerraub durch Aktiengeschäfte wie Cum-Cum geht. „Hier ist der Staat um Milliarden betrogen worden. Wenn wir das Geld hätten, hätten wir viele finanzielle Probleme nicht“, argumentiert er.

Die EU habe mit der Whistleblower-Richtlinie einen rechtlichen Rahmen geschaffen, um gegen derlei Machenschaften vorzugehen. Jetzt sei es an der Zeit, dass auch die Kommunen ihr Handeln danach ausrichten. „Ein solches System hat auch nichts mit Denunziantentum zu tun“, begegnet Kerath Kritikern des Vorschlags aus dem rechten Lager. Denn bereits seit Langem können Menschen bei den Staatsanwaltschaften und der Polizei anonyme Hinweise geben. „Eine solche Anzeige wird nur weiterverfolgt, wenn auch gewisse Rückschlüsse auf ihren Wahrheitsgehalt möglich sind“, versichert er.

Vergleich mit der Stasi „total daneben“

Jürgen Liedtke indes argumentierte für seine CDU-Fraktion gegen das Hinweisgebersystem: „Wie oft ist es in der Geschichte schon vorgekommen, dass anonyme Hinweisgeber irgendwelche Leute denunziert, etikettiert, diskreditiert haben“, mahnte er. Zuvor erinnerte Liedtke an den Bericht des Untersuchungsausschusses, der zu Ostern 1990 der Bürgerschaft vorgelegt wurde. In dem Dokument sei es auch um Korruption und Stasimachenschaften zu DDR-Zeiten gegangen sei.

„Diesen Vergleich mit der Stasi finde ich total daneben“, konterte SPD-Mann Erik von Malottki. Niemand dürfe vor den heutigen Korruptionsfällen – wie etwa in der Maskenaffäre – die Augen vor der Realität verschließen. „Das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie ist erschüttert“, warb er für Zuspruch für das Modell. Zudem machten es andere Städte und Länder vor. Auch Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg haben bereits anonyme Hinweisgebersysteme installiert, um Korruption zu begegnen.

Externer Dienstleister soll beauftragt werden

Mit der Umsetzung für Greifswald soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. Die Bürgerschaft folgt damit einem Vorschlag der Stadtverwaltung. Wichtig sei, dass das System neben der vollständigen Anonymität der Hinweisgeber auch alle Datenschutzstandards einhalte und die höchste IT-Sicherheitsstandards gewährleiste. Zudem müsse ein Zugriff von IT-Administratoren auf die Verdachtsfälle ausgeschlossen werden. Nun sei zu prüfen, wer Träger dieser Aufgabe werden könne. Mittlerweile gebe es unzählige Anbieter solcher Hinweisgebersysteme, die zertifiziert seien. Die Stadt geht von etwa 3600 Euro Kosten pro Jahr aus.

Die Verwaltung geht davon aus, dass Bürger über das einzurichtende Portal richtige Korruptionsverdachtsfälle eher selten melden, sondern sie dies häufiger für allgemeine Beschwerden nutzen werden. Deshalb werde das genaue Prozedere zum Umgang mit Hinweisen noch konkretisiert.

Von Petra Hase