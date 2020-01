Greifswald will Pendler-Problem in Griff bekommen

Greifswald

Mit einem Bundesprogramm will die Stadtverwaltung den Pendler-Verkehr in Greifswald in Griff bekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden täglich fast 13 000 Einpendler und 6500 Auspendler gezählt. Das heißt, 13 000 Menschen parken tagsüber ihr Auto in der Stadt, um nach der Arbeit damit wieder nach Hause zu fahren. „Die Herausforderung für die Stadt besteht darin, diese Verkehrsströme zu lenken, sie vernünftig zu integrieren und zu reduzieren“, so Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU). Sie erhofft sich von dem Forschungsprojekt mit dem Titel „MobilitätsWerkStadt 2025“ praktikable Ergebnisse. Greifswald ist eine von bundesweit 50 Kommunen, die über dieses Projekt gefördert werden.

Knapp 100 000 Euro für den Start

Für ein Jahr erhält die Stadt nun rund 95 300 Euro vom Bund. Damit sollen die Stelle eine Mobilitätsmanagers finanziert und Forschungsaufträge ausgelöst werden. Der Mobilitätsmanager soll nach Angaben der Stadt in einem ersten Schritt die Verkehrsentwicklungsplanung, die letztmalig in den 90er Jahren erfolgte, auf ihren aktuellen Stand hin untersuchen. Die Ergebnisse werden mit dem Radverkehrsplan von 2010, dem Masterplan 100% Klimaschutz und dem Nahverkehrsplan von 2017 zusammengeführt. Auf Grundlage dessen soll dann ein integriertes gesamtstädtisches Mobilitätskonzept erarbeitet werden. Als wissenschaftlichen Partner hat sich die Stadtverwaltung den Lehrstuhl für Humangeografie der Uni Greifswald ins Boot geholt. Noch vor den Sommerferien soll eine umfassende Beteiligung verschiedener Gruppen, vor allem aus der Wirtschaft, beginnen, so die Pläne der Verwaltung.

Schienenbus auf der Bahnstrecke?

„Ich habe hohe Erwartungen an das Projekt“, sagte Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. „Wir brauchen ein Konzept, das alle Verkehrsformen gleichberechtigt berücksichtigt. Vor allem muss der ÖPNV des Umlandes besser mit dem ÖPNV der Stadt verknüpft werden. „Es ist ein dickes Brett zu bohren, da es um Konzessionsfragen gehe“, meint Krüger. Die Träger des ÖPNV in der Stadt und des Umlandes müssten sich dafür an einen Tisch setzen, um „mit klugen Kniffen“ die Situation verbessern zu helfen. Um Ladebow besser an die City anzubinden, kann sich Krüger beispielsweise einen Schienenbus auf der Bahnstrecke vorstellen. Park+Ride-Parkplätze an den Ortseingängen könnten helfen, den innerstädtischen Pendlerverkehr zu minimieren.

FDP fordert mehr Flexibililtät

Der FDP-Politiker David Wulff begrüßt, dass die Stadt das Problem angehen will. Ob es dafür aber einer neuen Stelle bedarf, bezweifelt er. Die Probleme mit den Tausenden Pendlern zwischen sechs und acht Uhr am Morgen lägen seit Jahren auf der Hand, so Wulff. Vieles ließe sich bereits entschärfen, wenn die Bus-Abfahrtszeiten am Bahnhof besser auf die Zugankünfte aus Stralsund und Anklam abgestimmt werden würden. „ Greifswald hat immer noch ein großes Mentalitätsproblem. Die Verwaltung denkt, dass Greifswald der Leuchtturm ist und sich andere danach richten müssen.“ Er wünscht sich da mehr Flexibilität auf Seiten der Stadt. Ob Park+Ride-Parkplätze in einer Stadt mit überschaubarer Größe wie Greifswald funktionieren, bezweifelt Wulff. „Für fünf Minuten Weg mit dem Bus lässt niemand sein Auto am Ortseingang stehen.“

Nur vier Prozent der Greifswalder sind in der Stadt mit dem ÖPNV unterwegs

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind bei Wegen innerhalb der Stadt 22 Prozent der Bevölkerung zu Fuß unterwegs. 39 Prozent der Einwohner legen ihre Wege mit dem Fahrrad zurück. Den hohen Werten beim Radverkehr stehen niedrige Werte beim ÖPNV gegenüber: Nur 4 Prozent der Greifswalder nutzen den ÖPNV, 30 Prozent fahren innerhalb der Stadt mit dem Auto. Über die Stadtgrenzen hinaus sind 86 Prozent mit dem Auto unterwegs. Um Pendler zum Umstieg vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu animieren, sind nach Einschätzung der Stadt sogenannte Park&Cycle-Stationen mit Fahrradboxen am Stadtrand vorstellbar.

Lesen Sie mehr:

Diese 67 deutschen Städte haben den Klimanotstand ausgerufen

Großes Interesse an neuen Mobilitätsangeboten in den Städten

Von Martina Rathke