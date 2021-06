Greifswald

Von A wie Aalbruch bis Z wie Ziegelhof reichen in Greifswald die mehr als 300 Straßennamen. Viele von ihnen haben einen topografischen Hintergrund. Ein Großteil der Straßen trägt den Namen von Männern. Doch nur elf sind nach verdienstvollen Frauen benannt. Das soll sich nun ändern.

Die Bürgerschaft der Hansestadt hat sich mehrheitlich für den Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen ausgesprochen, Straßen und Plätze künftig zu gleichen Teilen Frauen und Männern zu widmen. Bis eine paritätische Namensgebung erreicht sei, werden Verkehrsflächen, die mit menschlichen Namen versehen werden sollen, bevorzugt mit Frauennamen versehen.

Zudem regen die Grünen an, Straßen in neu entstehenden Stadtvierteln nur Frauen zu widmen, die beispielsweise herausragende Leistungen für Greifswald und/oder die Umgebung oder für die Wissenschaft erbracht haben. „Denn“, so Kira Wisnewski in ihrer Begründung, „Greifswald wurde von mehr als elf Frauen geprägt. Sie verdienen eine größere Sichtbarkeit.“

Idee als „altmodisch“ abgetan

„Reine Symbolpolitik und Ideologiebefriedigung“, wetterte Christdemokratin Madeleine Tolani während der letzten Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause. Selbstverständlich sollten relevante Größen sichtbar gemacht werden, „aber losgelöst von der sexuellen Identität“, setzte sie zum Schlagabtausch an. Mehr noch. Tolani warf den Grünen vor, „altmodisch und völlig ungrün“ die Rolle der Ehefrau auszeichnen zu wollen, wenn sie Damen wie Angelika Petershagen und Katharina Rubenow ehren wollen – „unter dem Motto: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die für ihn gebacken und gekocht hat“.

Das wollten die Grünen in der Debatte nicht auf sich sitzen lassen. „Angelika Petershagen hat genau so ihr Leben riskiert wie ihr Mann“, entgegnete Kira Wisnewski und erinnerte beispielhaft an die mutigen Briefe, die jene Frau an die DDR-Regierung schrieb, in denen sie den Flächenabriss in Greifswald verurteilte.

Während Ibrahim Al Najjar (SPD) die Idee der Grünen begrüßte und vorbehaltlos unterstützte, meldete Birgit Socher (Linke) grundsätzlich Zweifel an der Vergabe von menschlichen Straßennamen an. Viele Namen seien in historischen Epochen entstanden, die Sichtweise darauf verändere sich. „Vielleicht ist es deshalb gar nicht so klug, Straßen mit Namen von Frauen und Männern zu versehen“, gab sie zu bedenken.

Kritik an geplanter Umwidmung

Auch die Umwidmung von öffentlichen Verkehrsflächen sahen Socher und ein gutes Dutzend andere Gremiumsmitglieder kritisch. Dennoch fand sich für diesen Punkt ebenso eine Mehrheit: Demnach sollen Straße und Plätze, die Männern gewidmet sind – wie etwa der Rubenowplatz, nun auch die bedeutenden weiblichen Verwandten berücksichtigen. Dies könnte durch Hinweise an den Straßenschildern kenntlich gemacht werden, lautet die Anregung. Ulf Burmeister (Bürgerliste) fand das nicht in Ordnung: „Wenn die Damen etwas geleistet haben, sollten sie auch eine eigene Straße erhalten“, forderte er.

