Greifswald will Wald und Wiesen bei Wackerow künftig fluten lassen

Greifswald

Dürreschäden, Insekten- und Pilzbefall: Dem Stadtwald von Greifswald, der sich außerhalb der städtischen Grenzen weit verzweigt auf dem flachen Land befindet, geht es nicht gut. Der Klimawandel hinterlässt seine Folgen. Bäume können kein CO2 mehr binden, sterben massenhaft ab.

Die grün regierte Hansestadt aber und ihr Parlament wollen gegensteuern. Nachdem Stadtförster Bent Knoll vor anderthalb Jahren ein Konzept für den Forstbetrieb präsentierte und dieses bei der Bürgerschaft auf großes Wohlwollen stieß, soll jetzt eines der Vorhaben schrittweise Gestalt annehmen. Es betrifft den Eichwald an der Straße nach Steffenshagen in der Gemeinde Wackerow. „Hier soll das natürliche Wasserregime wieder hergestellt werden“, bringt Volkmar Böttcher, Abteilungsleiter Liegenschaften und Forsten, die Ziele auf den Punkt.

Das rund 300 Hektar große Areal ist ein natürlich gewachsenes Au- und Sumpfwaldgebiet. Auwälder sind Überflutungsbereiche entlang von Flüssen oder Bächen – in diesem Fall vom Ryck, deshalb auch Ryckaue genannt. Über Jahrhunderte wurden der Wald und umliegende Wiesen mit Ryckwasser gespeist. „Denn der Fluss liegt sehr flach, er reagiert wie kaum ein anderer in unserer Region auf die Meereswasserstände: Laufend steigt und fällt das Wasser“, verdeutlicht Förster Knoll.

Bei Binnenhochwasser kein Schutz

Doch in den 1970er Jahren wurde dieses Gebiet im Zuge von Meliorationsmaßnahmen für die Landwirtschaft ausgepoldert. Deiche wurden angelegt, Flächen als Grünland nutzbar gemacht, der Ryck quasi in die Schranken gewiesen. Da es sich um Standorte mit einer geringen Ertragsfähigkeit handelt, blieb eine entsprechende Düngung nicht aus. Mittlerweile sieht man diese Maßnahmen aufgrund der Folgen mit anderen Augen. Hinzu kommen klimatische Ereignisse, die zum Handeln zwingen: Starkregen führt immer häufiger zu Überschwemmungen.

Stadtförster Bent Knoll mit einem Staubrett, das verrutscht ist. Um das wenige Wasser im Wald nicht noch Richtung Ackerland und Wiesen abfließen zu lassen, werden die Gräben gestaut. Die Kulturen im Stadtwald haben nicht nur mit mangelndem Niederschlag zu kämpfen. Auch eine hohe Wilddichte, Pilze und Insekten verursachen erhebliche Schäden. Quelle: Petra Hase

„Zwar kann das Sperrwerk Wieck weite Teile des Stadtgebietes sowie die in der Ryckniederung liegenden Orte und angrenzende land- und forstwirtschaftliche Flächen bei Sturmhochwasser schützen“, sagt Angela Mehnert vom Stadtbauamt, Abteilung Umwelt. Bei Binnenhochwasser stünden jedoch für die angrenzenden Gemeinden nur ungenügende Überflutungsgebiete, sogenannte Retentionsräume, zur Verfügung.

Die gute Nachricht: Das Gebiet des Eichwaldes biete enormes Potential, das natürliche Wasserregime mit Überflutungsflächen wieder herzustellen. Das bedeute aber nicht, dass die Flächen künftig permanent unter Wasser stehen.

Reduktion von Kohlendioxid

Neben der Bildung von Retentionsräumen verfolge das Projekt das Ziel, die Wasserspeicherung zu erhöhen und die einst vorhandene Artenvielfalt sowie wertvolle Biotope in dem Bereich wiederherzustellen, die durch die Melioration verloren gegangen seien. „Nicht zuletzt würde die Aue auch einen Nährstoffrückhalt bieten, sie würden nicht mehr in den Ryck gelangen und demzufolge auch nicht mehr in die Dänische Wieck“, sagt Mehnert.

Der verbesserte Wasserhaushalt führe gleichzeitig dazu, „dass die organischen Böden nicht weiter mineralisiert werden und es in einem nicht unerheblichen Maße zur Reduktion von CO2 kommt“, verdeutlicht sie.

Ein Graben voller Wasser im Eichwald – das ist bei Weitem nicht immer so. Dürreperioden machen den Bäumen zu schaffen, deshalb werden Gräben teilweise gestaut. Quelle: Petra Hase

Nach ersten Einschätzungen sei es erforderlich, drei neue Bauwerke im Eichwald zu errichten, um den Ein- und Ausstrom des Wassers ins Grabensystem zu gewährleisten, sowie zwei noch vorhandene Bauwerke zu ertüchtigen. Bevor jedoch eine Planung in Auftrag gegeben werde, soll ein externes Büro eine Machbarkeitsstudie erarbeiten. Die soll möglichst bis zum Sommer 2022 solche Fragen klären wie: Wie viel Kubikmeter Wasser kann der Eichwald eigentlich speichern? Und wie oft werden Bereiche durchschnittlich im Jahr wie hoch unter Wasser stehen?

Wackerow mit ins Boot holen

Da sich das betroffene Areal im Hoheitsgebiet der Gemeinde Wackerows befindet und diese auch über rund 13 Hektar Eigentum verfügt, will die Hansestadt die Gemeinde bei ihrem Vorhaben mit ins Boot holen. Allerdings zeigt sich die Gemeindevertretung gespalten. Bei einer Vorstellung des Projekts stimmten am Dienstagabend bei einer Enthaltung fünf Mitglieder dafür und fünf dagegen. Heißt: Abgelehnt.

„Das hat uns schon sehr überrascht“, spricht Volkmar Böttcher auch für seine Kollegin Angela Mehnert. „Denn aus der Diskussion vorab war nicht erkennbar, dass es solche Vorbehalte gibt. Im Gegenteil. Zwei Wochen zuvor haben wir die Präsentation auch dem Gemeindeentwicklungsausschuss vorgestellt, der positive Signale sandte“, so Böttcher. Zumal die ursprüngliche Beschlussvorlage noch einmal abgespeckt wurde.

Es ging am Dienstag nur noch um die Frage, ob die Gemeinde das Vorhaben grundsätzlich unterstützt. Die Grundstücksfrage soll zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. „Wir sind zwar nicht zwingend auf die Zustimmung der Gemeinde angewiesen, es gibt über verschiedene Planverfahren auch andere Möglichkeiten“, so Böttcher. Dennoch sei die Hansestadt an einer einvernehmlichen Lösung interessiert.

Bauausschuss stimmt für das Projekt

Um die Menschen in der Gemeinde über das Vorhaben aufzuklären und mögliche Ängste vor Überflutungen oder ähnlichen Szenarien zu nehmen, findet am 9. Dezember um 19 Uhr im Wackerower Feuerwehrhaus eine Einwohnerversammlung zu dem Thema statt. Dann werden Böttcher und Mehnert, aber auch Stadtförster Bent Knoll Interessenten die Ziele ausführlich erläutern.

Das Projekt, so Volkmar Böttcher, stehe erst am Anfang. Der Weg bis zur Realisierung sei noch weit, erfordere mehrere Planungsschritte und die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange. Auch ein Gutachten zum Artenschutz, zu hydrogeologischen Wechselwirkungen und eventuell auch zum Baugrund seien noch erforderlich.

Die Kommunalpolitik sieht die Hansestadt damit auf dem richtigen Weg. Im Bauausschuss fand das Konzept 15 Befürworter quer durch alle Parteien. Am Montag entscheidet die Bürgerschaft darüber.

Von Petra Hase