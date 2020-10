Greifswald/Rostock

Im Beisein von Schirmherr und Verkehrsminister Christian Pegel wurde in dieser Woche in Rostock die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen Mecklenburg-Vorpommern (AGFK MV e.V.) gegründet. Wie die Stadt Greifswald mitteilte, sei das Ziel, eine gemeinsame kommunale Rad- und Fußverkehrsförderung in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung zu etablieren, ganz nach dem Credo: Gemeinsam denken, zentral entwickeln, lokal umsetzen.

Der AG gehören neben Greifswald die Städte Rostock, Wismar, Neustrelitz, Heringsdorf, Anklam und Stralsund sowie die Gemeinde Hohenkirchen an. Zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft wurde der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gewählt. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund sind seine Stellvertreter. Greifswald folgt mit dem Beitritt einem entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft vom August dieses Jahres.

Weitere Kommunen sollen sich beteiligen

Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder: „ Radwege sollten nicht an Stadt- oder Gemeindegrenzen enden.“ Er appellierte deshalb an weitere Kommunen und vor allem Landkreise, sich der Arbeitsgemeinschaft anzuschließen. Um als Land MV attraktiv für Radfahrer und Radfahrerinnen zu sein, müsse man gemeinsam Ziele und Visionen über Gebietsgrenzen hinweg verfolgen.

Mit Blick auf Greifswald sagte Fassbinder: „Entscheidend ist der Ausbau eines durchgängigen Netzes. Der Ostseeküstenfernradweg führt zum Beispiel durch die ganze Stadt. Mit dem Umbau des Hanserings verbessern wir ihn auf einer langen Strecke deutlich. Gleichzeitig muss dieser Radweg in ein lückenloses städtisches Radwegesystem eingebunden sein.“

2020 hat Greifswald viele Radwege saniert

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat in diesem Jahr zahlreiche Geh- und Radwege im Stadtgebiet instand gesetzt, teilte die Stadt mit. Eines der größten Vorhaben war die Sanierung des Ostseeküstenradweges entlang der Stralsunder Straße zwischen Neuenkirchen und dem Ortsteingang der Stadt. Auf einer Länge von rund 700 Metern wurde die alte Decke abgefräst und eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Auch die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt. Darüber hinaus wurden die Walter-Schlaak-Straße, Abschnitte der Lomonossowallee, der Bahnhofstraße, der Loitzer Landstraße sowie der Koitenhäger Landstraße instand gesetzt. Um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen, wurde zudem an der Kreuzung Loitzer Straße/Grimmer Straße eine neue Ampelanlage installiert.

2021 geht es weiter

Für weitere Gehwege laufen derzeit die Ausschreibungen, so für den Ernst-Wulff-Weg, den Erwin-Haak-Weg, Teilbereiche der Karl-Krull-Straße, den Birkhahnweg, den Max-Hagen-Weg, Karl-Behrendt-Weg sowie die Geh- und Radwege zwischen dem Adolf-Hoffmeister Weg in Richtung Hans-Beimler-Straße sowie den Verbindungsweg von der Karl-Krull-Straße parallel zur Hans-Beimler-Straße. Sie werden 2021 saniert.

„Wir haben als Stadt viel Geld in die Hand genommen, um diese Bauvorhaben umzusetzen – und das ganz ohne Förderung“, betonte Bausenatorin Jeannette von Busse. „Wir könnten noch viel mehr hinsichtlich besserer Geh- und Radwege erreichen, wenn wir künftig mit anderen Kommunen innerhalb der AG gemeinsam Fördermittel einwerben könnten.“

