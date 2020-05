Greifswald will minderjährige Flüchtlinge aufnehmen: Lokalpolitiker zwiegespalten

Knapp 40 000 Menschen leben derzeit in griechischen Flüchtlingslagern. In Vathy auf der Insel Samos, in der Nähe der gleichnamigen Partnerstadt Greifswalds, leben rund 7500 Menschen in einem Lager, das nur für 650 ausgelegt ist. In Moria auf der Insel Lesbos leben derzeit laut Amnesty International 20 000 Geflüchtete in einem Lager, das für 3000 Personen ausgelegt ist. Dort gebe es nur einen Wasseranschluss für ca. 1300 Personen.