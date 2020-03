Greifswald

Am Stadtrand von Greifswald in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufscenter Elisenpark soll auf einer Fläche von gut 21 Hektar ein neues Wohngebiet entstehen. Nach den Vorstellungen eines Investors, erläutert Erik Wilde vom Stadtbauamt, sollen auf dem Areal knapp 400 Wohnungen gebaut werden.

Erste Ideen gehen von 140 Wohneinheiten in Ein- und Zwei-Familien-Häusern sowie etwa 250 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau aus. Doch bis dort der erste Bagger rollt, vergehen womöglich noch ein oder zwei Jahre. Die deutsche Baugesetzgebung verlangt an diesem Standort – es handelt sich um einen sogenannten Außenbereich der Hansestadt – ein langwieriges Bebauungsplanverfahren.

Großer Bedarf an Wohnbauflächen

Das muss die Greifswalder Bürgerschaft auf den Weg bringen, was sich jedoch hürdenreich gestaltet. Zwar hat das Stadtparlament bereits im Juli 2018 beschlossen, dieses neue Wohngebiet aufgrund eines großen Bedarfs an Wohnbauflächen in Greifswald prioritär zu behandeln. Dennoch tat sie sich mit dem allerersten Schritt, dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 119, schwer.

Die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung wurde in der Sitzung am 3. Februar nicht beschlossen, sondern in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit zurückverwiesen. Dabei hatte das Gremium während seiner Januarsitzung für den Aufstellungsbeschluss gestimmt, wie übrigens auch der Bauausschuss und die Ortsteilvertretung Schönwalde II/ Groß Schönwalde.

Grüne möchten klimaneutrale Bebauung

Der Hintergrund: Die Bündnisgrünen in der Bürgerschaft wollen erreichen, dass auf dem Areal klimaneutral gebaut wird. Daher hatte Markus Münzenberg (Grüne) von der Stadtverwaltung gefordert, zunächst einmal einen Kriterienkatalog für klimaneutrales Bauen zu erarbeiten. Für Projektentwickler sei es nur fair von vornherein zu wissen, was auf sie zukomme, argumentierte er.

In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstagabend ging es nun erneut darum, die Forderung nach einer klimaneutralen Bebauung des Areals an der Anklamer Landstraße in den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit einem gesonderten Punkt festzuzurren. Für Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser ein überflüssiger Punkt, da es momentan lediglich um den Start der Arbeit am Bebauungsplan gehe.

Alles Weitere ergebe sich im Verfahren, das Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägungsprozess einschließe. Während des Verfahrens werde sich auch zeigen, welche Möglichkeiten es für spezielle Klimaschutz-Forderungen gebe. „Wenn sich der Investor an alle gesetzlichen Vorgaben hält, werden sie ihn nicht zu weiteren Dingen zwingen können“, betonte Kaiser.

Stadtbauamtsleiter platzt fast der Kragen

Für einige Ausschussmitglieder war das nicht nachvollziehbar. Monique Wölk ( SPD) schlug daher wiederholt vor, den einst gefassten Beschluss zum Klimanotstand in Greifswald zu berücksichtigen, wonach Thilo Kaiser nicht an sich halten konnte: „Für wie blöd halten sie uns eigentlich“, platzte es aus ihm heraus. Schließlich habe die Verwaltung hinreichend erklärt, wann was auf welchen Grundlagen Anwendung finde. „Lassen Sie uns doch endlich mal anfangen“, machte er seinem Ärger Luft.

Das forderte schließlich auch Ausschussmitglied Ingo Ziola ( CDU): „Langsam müssen wir aufpassen, dass uns nicht der Investor abspringt. Wir sollten mal zu Potte kommen“, forderte er. Letztlich brachte das Gremium den Bebauungsplan auf den Weg, den entscheidenden Beschluss indes fasst die Bürgerschaft am 30. März hierzu.

Projektentwickler ist verärgert

Unternehmer Norbert Kühl, der das Gebiet Koitenhagen Süd als Projektentwickler betreut, kann über solche Debatten der Kommunalpolitiker nur den Kopf schütteln. „Wenn es noch alles Fachleute wären, die Ahnung haben. Aber das ist ja nicht mal der Fall“, kritisiert er. Der Investor, zugleich Eigentümer der derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche, sei an einem zügigen Baustart interessiert, betont Kühl.

Ziel sei es, spätestens in einem Jahr anzufangen. „Mit dem Bebauungsplanverfahren werden alle gesetzlichen Auflagen berücksichtigt, ob Umweltverträglichkeitsprüfung, Grünausgleich und Sonstiges“, versichert er. Er wisse, „dass die Verwaltung stramm arbeitet“, so Kühl. Aber die Politik müsse sie auch lassen.

Von Petra Hase