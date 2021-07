Greifswald

Die katastrophalen Folgen von Starkregen und Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führen auch in der Hansestadt Greifswald zu weiteren präventiven Maßnahmen. „Die Ereignisse waren ein Weckruf an alle, genauer hinzuschauen und langfristiger zu planen, um solche Verluste wie dort zu vermeiden“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder.

Ein Mosaikstein bei der gesamten Thematik ist das Frühwarnsystem der Bevölkerung – Aufgabe von Bund und Land, aber eben auch der Kommune. Die plant nun die Installation von zehn Sirenen, davon neun im Stadtgebiet und eine auf der Insel Riems. „Ich halte Sirenen mit ihrem Weckeffekt für ein sehr wichtiges Element“, sagt Mathias Herenz, Abteilungsleiter Feuerwehr im Amt für Bürgerservice und Brandschutz.

Sirenen hört man auch in der Nacht

Warn-Apps auf dem Smartphone seien zwar hilfreich, aber der Weckeffekt einer Sirene für ganze Stadtteile ist insbesondere nachts nicht zu toppen. Auch die aktuell in der Bundesrepublik diskutierte Möglichkeit, die Bevölkerung über Cell Broadcast zu warnen, reiche nicht an das Vermögen der Sirene heran. Cell Broadcast – eine Art SMS – setzt ein Handy voraus. Der Vorteil: Besitzer können die Benachrichtigung über den Mobilfunkdienst nicht abschalten. Besteht jedoch keine Mobilfunkverbindung oder ist das Gerät nachts komplett aus beziehungsweise liegt es außer Hörweite, erreicht dieser Alarm den Adressaten nicht.

Sirenen mit Ton- und Sprachausgabe

Deshalb baut Herenz auf Sirenen, die neben einer Ton- auch eine Sprachausgabe haben sollten. Damit können Bürger im Katastrophenfall gezielt mit Erstinformationen und wichtigen Verhaltensregeln versorgt werden. Sie sollen nicht genutzt werden, um Einsatzkräfte beim Brand oder anderen Notfällen zu alarmieren. Mit dem Sirenen-Thema beschäftigte sich die Greifswalder Feuerwehr bereits 2016. „Damals hätten zehn dieser Einrichtungen etwa 150 000 Euro gekostet“, sagt der Feuerwehrchef. Er geht davon aus, dass es heute teurer wird.

Mathias Herenz verdeutlicht, dass die Überlegungen zu mehr Bevölkerungsschutz im Falle von extremen Wetterlagen nicht erst nach den Ereignissen in Süddeutschland begonnen haben. „Im Juli 2014 gab es in Münster ein heftiges Unwetter, das die komplette Blaulichtfamilie mit 1400 Einsatzkräften vier Tage in Atem hielt“, sagt der Leiter der Feuerwehr. 292 Liter Regen pro Quadratmeter in nur sieben Stunden verzeichnete die Messstelle auf der Hauptkläranlage – einer der höchsten Werte in ganz Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1891. Rund 40 Millionen Kubikmeter Wasser schüttete es auf die Stadt. „Das war für uns der Auslöser, zu überlegen, was passiert, wenn es in Greifswald 200 Liter oder mehr auf den Quadratmeter regnet. Und daraus haben wir Lehren gezogen.“

67 000 Sandsäcke deponiert

Ein Punkt: Die Hansestadt hält mittlerweile zum Schutz ihrer Bevölkerung vor Starkregen 67 000 Sandsäcke sowie 330 Tonnen Sand vor. Ergänzendes Material sei über den Bauhof und externe Partner zu beschaffen. Gut zu wissen: Für eine ein Meter breite Tür benötige man 20 bis 25 Säcke, um den Eingang 20 bis 30 Zentimeter über den Erdboden vor dem Eindringen des Wassers zu sichern.

Im Bedarfsfall rücken die Feuerwehrleute nach Ladebow und zum Gorzberg aus, wo Sandsäcke, Füllmaterial, Befüllmaschine und manuelle Vorrichtungen deponiert sind. „Diese beiden Standorte gehen auf einen Hinweis des Technischen Hilfswerks zurück, das empfahl, beidseitig des Rycks Sand und Säcke zu lagern, um in jedem Fall schnell reagieren zu können“, sagt Herenz. Volle Sandsäcke gebe es übrigens nur sehr wenige. Sie vorsorglich zu befüllen sei zwecklos, „denn nach einer gewissen Zeit zersetzen sie sich aufgrund der Feuchtigkeit des Sandes.“

Darüber hinaus habe die Feuerwehr auch die Kapazität strombetriebener Pumpen erhöht. Aktuell stünden elf verschiedene Tauchpumpen mit unterschiedlichen Leistungen zur Verfügung. Sie ermöglichen einen Durchfluss von 200 bis zu 1500 Liter je Minute. Zusätzlich seien zwei Schmutzwasserpumpen für gröbere Korngrößen vorhanden.

Mehr Stromerzeuger als früher

Außerdem seien weitere Notstromaggregate angeschafft worden, sodass jetzt nahezu für jede Pumpe auch ein Stromerzeuger bereitstehe. Daneben verfüge der Katastrophenschutz über zwei Stromerzeuger, die im Einsatzfall allerdings vom Landkreis für ein parallel stattfindenden Ereignis abzogen werden könnten. Zu den präventiven Maßnahmen, die beständig überprüft würden, zählten ebenso ausreichend Schutzkleidung für die Einsatzkräfte sowie Kraftstoffe und andere Hilfsmittel, um die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr aufrechtzuerhalten. Ihr gehören 60 Angehörige der Berufsfeuerwehr sowie 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald an.

Laut Mathias Herenz seien in Greifswald beim Thema Wasser zwei Unwetterlagen zu unterscheiden: Das ist zum einen die Sturmflut, die sich drei, vier Tage vorher ankündige und daher mit dem Sperrwerk in Wieck sowie weiteren Maßnahmen eine gute Prävention ermögliche, zum anderen der Starkregen, „der am schwersten kalkulierbar ist“. Niemand könne vorab sagen, wie viel Niederschlag falle. „Bei vergangenen Starkregen haben wir 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter gemessen“, sagt Elke Siekmeier, stellvertretende Betriebsleiterin des Greifswalder Abwasserwerkes. Der Betrieb messe täglich auf dem Betriebsgelände an der Gützkower Landstraße. „Dabei kam es vor, dass es andernorts, etwa in Eldena, nur zehn Liter pro Quadratmeter regnete. Die Werte differieren also selbst innerhalb von Greifswald stark“, verdeutlicht sie.

Klar sein dürfte: Der nächste Starkregen und die nächste Sturmflut kommen mit Sicherheit. Mathias Herenz vermisst, dass Menschen sich darauf einstellen und notfalls auch handeln: „Die Selbsthilfefähigkeit hat stark abgenommen. Stattdessen wächst das Anspruchsdenken“, urteilt er. Die Feuerwehr werde es schon richten ... In extremen Krisensituationen: Fehlanzeige.

