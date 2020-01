Greifswald

Die Hansestadt Greifswald wird im September Gastgeber des 14. MV-Tages und damit ein Schaufenster für das Nordost-Bundesland. Die Stadt erwartet vom 18. bis 20. September zehntausende Besucher, die sich an Ständen in der Innenstadt über die Arbeit der Landesbehörden, städtischen und wissenschaftlichen Einrichtungen, über Tourismus und Wirtschaft informieren sowie auf Bühnen „Kultur satt“ erleben können. „Ich freue mich sehr, dass Greifswald dieses Jahr Gastgeber für den MV-Tag sein darf“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „ Greifswald wird sich in seiner ganzen Vielfältigkeit als innovative und nachhaltige Stadt präsentieren." Neben den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht vor allem der 30. Landesgeburtstag im Mittelpunkt des MV-Tages, wie der Chef des Landesmarketings in MV, Peter Kranz, sagte. „Wir freuen uns auf Greifswald.“

Die Hansestadt war bereits im Jahr 2003 Gastgeber des MV-Tages. Vor zwei Jahren wurde das Fest, das seit 2006 im zweijährigen Rhythmus veranstaltet wird, in Rostock gefeiert. Erste Eckpunkte des Programms will das Landesmarketing voraussichtlich am 29. Januar in Greifswald vorstellen.

Schon jetzt laufen die Planungen für das Wochenende auf Hochtouren. Auch Greifswalder Vereine, Initiativen und Verbände sollen in die Konzeption miteinbezogen werden, hieß es aus der Verwaltung. Zudem will die Stadt größere Staus vermeiden. So soll unter anderem ein Shuttle-Service von den großen Parkplätzen der Einkaufszentren in die Innenstadt eingerichtet werden.

Von Martina Rathke