Greifswald

Fast ein Jahr nach Unterzeichnung eines Mietvertrages zwischen der Hansestadt Greifswald und dem Eigentümer der Walther-Rathenau-Straße 11 haben Mitarbeiter der Stadt noch immer nicht die Räumlichkeiten in dem ehemaligen Kopierzentrum bezogen. Das Gebäude soll ein neuer Verwaltungssitz für etwa 70 Beschäftigte werden, weil bestehende Standorte in der Innenstadt aus allen Nähten platzen. Für den Finanzausschussvorsitzenden der Bürgerschaft, CDU-Mann Gerd-Martin Rappen, ist die Nichtnutzung daher ein Unding: „Wir zahlen seither also mehrere Hunderttausend Euro Mietkosten für ein leer stehendes Gebäude“, kritisiert er die Rathausspitze. Für ihn „ein Fall für den Landesrechnungshof oder den Bund der Steuerzahler“.

Vize-OB Achim Lerm bestätigte, dass seit 1. März 2021 Miete gezahlt werde. Über deren Höhe könne er aufgrund des vertraglichen Datenschutzes keine Auskunft geben, erklärte er auf Nachfrage. Laut OZ-Information handelte es sich im vorigen Jahr um eine Summe von etwa 250 000 Euro.

Trasse war bereits ausgelastet

„Beim geplanten Bezug der Rathenaustraße haben sich erhebliche Schwierigkeiten herausgestellt“, sagt Lerm, zugleich Leiter des Haupt- und Personalamtes. Dreh- und Angelpunkt sei dabei die Internetanbindung an den Zentralserver der Stadt. „Zunächst erwiesen sich die Tiefbaukapazitäten als hinderlich, denn es fanden sich keine Firmen, welche die Arbeiten hätten erledigen können“, erklärt Lerm. Nach der später erfolgreichen Beauftragung seien nicht vorhersehbare Probleme im Tiefbau entstanden. Die Trassenauslastung habe leider nicht den ursprünglichen Annahmen der Stadtwerke entsprochen. „Das geplante Kabel kann nicht in den vorhandenen Kanälen verlegt werden, so dass neue umfangreiche Grabungen anstehen, um eine Anbindung zu erreichen“, so Lerm.

Für Rappen ist die mangelnde Internetverbindung kaum nachvollziehbar, schließlich nutzte bislang eine Computerfirma das Gebäude. Deren Leitung reiche aber für städtische Bedürfnisse nicht aus, so Lerm. Nötig sei eine Gigabitleitung.

Nicht auf Kosten sitzenbleiben

Auch SPD-Fraktionschef Andreas Kerath fiel angesichts dieser schlechten Nachricht aus allen Wolken: „Wir zahlen jetzt also monatelang einen substanziellen, sechsstelligen Betrag, weil niemand richtig hingeguckt hat, ob man da ein Kabel legen kann“, zeigt er sich überrascht und übt Kritik. Ebenso erstaunt zeigte sich Alexander Krüger, Fraktionsvorsitzender der Grünen, während der jüngsten Finanzausschusssitzung: „Das ist sehr unglücklich, dass unsere eigenen Stadtwerke nicht wissen, dass die Trasse voll ist.“ Ohne jemandem den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, stelle sich die Frage, wie mit den Kosten umgegangen werde. „Wir sollten schauen, dass wir nicht allein darauf sitzen bleiben“, fordert Krüger.

Achim Lerm hält dies für schwierig. Weder dem Vermieter noch der Stadtverwaltung seien die Verzögerungen vorzuwerfen. Schließlich grabe niemand vor einem Vertragsschluss die Straße auf, um zu schauen, ob eine Leitung hineinpasse. Auch den Stadtwerken sei diese Situation nicht anzulasten. „Die Anmietung des Gebäudes geschah unabhängig von der Beauftragung der Stadtwerke, so dass hier kein Sachzusammenhang besteht, für den die Stadtwerke haftbar zu machen wären“, sagt der Amtsleiter. Er selbst hatte mit dem zum 1. März geschlossenen Mietvertrag und den technischen Querelen übrigens nichts zu tun: Lerm wechselte erst zum 1. Mai vom Kita-Betrieb Hanse-Kinder ins Rathaus.

Erste Mitarbeiter ziehen im Februar ein

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), dem das Objekt vor gut einem Jahr angeboten wurde, bedauert die Situation: „Die ganze Sache ist alles andere als befriedigend“, räumt er ein. Die Hoffnung war damals groß, das Objekt zeitnah nutzen zu können. Aufgrund des Mangels an Arbeitsplätzen sei der Druck, zu handeln, groß gewesen. Doch aus dem Plan, die ersten Mitarbeiter im April einziehen zu lassen, wurde aus den genannten Gründen nichts. Zuletzt habe es auch noch Lieferprobleme bei den Netzwerkkomponenten gegeben – Voraussetzung für die Internetanbindung. Die seien im Dezember geliefert worden, so dass die Tiefbauarbeiten nun starten könnten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Umzug der Mitarbeiter soll gestaffelt erfolgen. „Zum 1. Februar werden die Mitarbeiter des Wahlbüros das neue Verwaltungsgebäude beziehen“, kündigt der OB an. Für diese werde mit der vorhandenen Bandbreite des Internetanschlusses eine Übergangslösung geschaffen. Die restlichen Beschäftigten sollen nachziehen, sofern eine Breitbandanbindung besteht. Das betrifft Mitarbeiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, den Fuhrparkmanager, den Sicherheitsingenieur sowie die Datenschutzbeauftragte. Außerdem werden die Abteilung Wirtschaft und Tourismus sowie das Amt für Bildung, Kultur und Sport die Räumlichkeiten künftig nutzen. Die Stadt rechnet damit, dass der Umzug im Juni 2022 abgeschlossen sei, sofern sich der bisherige Zeitplan für die Breitbandanbindung als haltbar erweise.

Von Petra Hase