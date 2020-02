Greifswalder ADFC: Bundesrat hat Radfahrer-Rechte gestärkt

Greifswald

Der Bundesrat hat die Rechte von Radfahrern gestärkt. Das wird nach Einschätzung des ADFC in Greifswald Auswirkungen auf den Verkehr in der Hansestadt haben. „Wir gehen davon aus, dass die Abstandsregelung beim Überholen den Verkehr auf den Straßen in Greifswald verlangsamen wird“, sagte ADFC-Vorstand Steffen Ahmels. Künftig gilt mit den Änderungen in der Straßenverkehrsordnung für Autofahrer ein Mindestabstand von 1,50 Meter beim Überholen von Radfahrern. Vor allem auf engen Straßen in der Hansestadt werde es dazu führen, dass Radler bei Gegenverkehr nicht mehr überholt werden könnten. „Der ADFC wird der Verwaltung mit Rat und Tat zur Seite stehen, um die Änderungen umzusetzen“, so Ahmels.

Mindestabstand gilt auch für Schutzstreifen

Gerichte hätten zwar die Mindestabstandsregelung von 1,50 Meter bereits angewendet. „Die Regelung wird nun aber mit der STVO in ein Rechtsmittel gegossen, was der Polizei erlaubt, Verstöße auch zu ahnden“, so Ahmels. Die Mindestabstandsregelung gilt auch bei den Radfahrer-Schutzstreifen wie in der Bahnhofstraße oder in der Anklamer Straße. „Viele Autofahrer nahmen bislang an, dass die weiße Linie nur die Fahrspuren abgrenzt.“ Jetzt sei klar, dass sie auch hier einen Abstand von 1,50 Meter einhalten müssten.

Auch der Verkehrsexperte der Grünen, Jörg König, begrüßte die Änderungen, die der Bundesrat am Freitag auf den Weg brachte. Die Abstandsregelung greife aber nur, wenn die Polizei ihr Kontrollverhalten ändere, so König. Bislang werde ein knappes Überholen kaum geahndet.

Grüner Pfeil für Radfahrer und höhere Bußgelder

Zu den Änderungen gehören auch ein Grüner Pfeil zum Rechtsabbiegen extra für Fahrräder und höhere Bußgelder, wenn Autos auf Fahrradwegen parken oder auf Schutzstreifen für Radfahrer halten. Das Verkehrsministerium will nach dem Votum des Bundesrates die Änderungen der STVO eigenen Angaben zufolge zügig in Kraft setzen.

Greifswald gilt als Fahrradhochburg. Mit dem bundesweit 6. Platz im aktuellen ADFC-Ranking ist Greifswald die fahrradfreundlichste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 30 Prozent der Greifswalder nutzen das Rad als alltägliches Verkehrsmittel.

Von Martina Rathke