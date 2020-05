Greifswalder Ableger von Fridays For Future meldet sich mit Kundgebung zurück

Greifswald

Um die Klimaschutzbewegung im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten, sollen kreative Ideen helfen: „Sei es auf einer Demo, mit Kreidemalerein oder mit Bildern in euren Fenstern – lasst uns den Klimawandel jeden Freitag in Erinnerung rufen“, sagte eine Rednerin auf einer Kundgebung von Fridays For Future gestern am Mühlentor. Nach der Zwangspause durch die Coronakrise versammelten sich dort rund 65 größtenteils junge Menschen. Vor zwei Wochen nahmen rund 80 an einer Fahrradkundgebung teil. „Das Engagement ist in der Coronakrise gestiegen“, sagte Florian Just (21). Mehr Leute kämen zu den Organisationstreffen.

Rund 65 Menschen demonstrierten am Mühlentor in Greifswald für eine effektive Klimapolitik. Quelle: Christopher Gottschalk

Anzeige

Aufruf zum bewussten Konsum

Die Polizei war mit 15 Beamten vor Ort und sicherte die Kundgebung ab, auf der das Tragen eines Mundschutzes zwar empfohlen, aber nicht verpflichtend war. Solange die Teilnehmer auf den Mindestabstand achteten, sei die Mund-Nase-Bedeckung nicht nötig, erklärte der Einsatzleiter der Polizei. Eine Rednerin forderte von den Teilnehmern, bei ihren Konsumentscheidungen auf regionale und biologische Produkte zu setzen – falls es der Geldbeutel hergebe.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk