Greifswald

„Die Grünen wollen Crashtest-Dummys gendern“: Diese Schlagzeile ging vor einigen Tagen durch die deutsche Medienlandschaft. Denn noch immer sind die Puppen, mit denen Verkehrsunfälle nachgestellt werden, dem europäischen Durchschnittsmann mit einer Größe von 1,78 Meter und einem Gewicht von 78 Kilogramm nachempfunden. Dies kann tödliche Folgen für Frauen haben. Deshalb sprach sich Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Grünen-Politikerin Katharina Fegebank beim ITS-Verkehrskongress dafür aus, das zu ändern.

Die Aussagen lösten eine Debatte aus. Während die einen den Vorschlag ad absurdum abtaten, sprangen andere der Politikerin zur Seite. Tatsächlich sind die Crashtest-Dummys aber nur ein Beispiel dafür, dass in vielen Bereichen noch immer der Mann als Maßstab gilt. Das betrifft auch die Medizin, wie Dr. Elpiniki Katsari, Chirurgin und Herzchirurgin von der Unimedizin Greifswald, weiß.

Arzneimittel werden häufiger an Männern getestet

Inzwischen habe die Pandemie gezeigt, wie wichtig geschlechtsspezifische Medizin und somit die Gendermedizin ist. „Das Geschlecht bei der Covid-19-Pandemie hat eine entscheidende Rolle gespielt. Männer erkranken häufiger schwer an Sars-CoV-2 und haben eine höhere Sterblichkeitsrate als Frauen. Die Infektionsraten in vielen europäischen Ländern – auch in Deutschland – sind aber bei Frauen höher“, erklärt Katsari.

Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen erforschen mittlerweile geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Gesundheit sowie Krankheit und setzen sich dafür ein, dass diese Erkenntnisse auch in der Praxis umgesetzt werden. Denn wie wichtig es ist, dass Frauen anders als Männer behandelt werden müssen, dafür gibt es etliche Beispiele.

Es beginnt bereits beim Thema Arzneimittel. Immer noch fehlen ausreichende Daten zur Dosis-Wirkung-Beziehung und zu Nebenwirkungen bei Frauen. Denn häufig wurden und werden die Mittel im Vorfeld an Männern getestet. Das Arzneimittel Zolpidem zählt zu den am häufigsten verordneten Schlafmitteln. Es ist bislang eines der wenigen Medikamente, für das es unterschiedliche Dosierungen gibt.

Erst durch besondere Vorkommnisse im Straßenverkehr ist man dahintergekommen, dass die Dosis für Frauen zu hoch ist. Nämlich als es zu deutlich mehr Verkehrsunfällen am nächsten Tag gekommen ist, nachdem Frauen das Medikament eingenommen haben. „Zum Teil konnten sie sich gar nicht daran erinnern, dass sie Auto gefahren sind. So kam es zu entsprechenden Studien, in denen festgestellt wurde, dass es für Frauen zu hoch dosiert ist“, erklärt Katsari. Mittlerweile sind nur noch fünf Milligramm für Frauen vorschrieben, das Doppelte für Männer.

Symptome beim Herzinfarkt variieren bei den Geschlechtern

Doch nicht nur Pharmazeutika, auch Symptome und Zeitpunkt von Krankheiten variieren zwischen den Geschlechtern. Frauen erleiden einen Herzinfarkt durchschnittlich zehn bis 15 Jahre später als Männer. Studien haben zudem gezeigt, dass Frauen bei Herzinfarkten im Vergleich zu Männern weniger Schmerzen im Brustbereich haben, dafür jedoch vermehrt über mehr Schmerzen im linken Arm sowie über Erbrechen, Übelkeit und Atemnot klagen.

Die Konsequenz: Durch die unterschiedlichen Symptome kommen Frauen zu spät in die entsprechenden Herzzentren, um so schnell wie möglich die adäquate Behandlung zu bekommen, so Katsari weiter. „Das ist leider auch heute noch der Fall.“

Auch beim Thema Schlaganfall ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau binnen drei Stunden nach den Symptomen eines Schlaganfalles in ein Krankenhaus eingeliefert wird, statistisch gesehen zehn Prozent geringer als bei Männern. Das habe zur Folge, dass Frauen weniger häufig eine Thrombolyse-Therapie erhalten, die neu durch Gerinnsel aufgetretene Verschlüsse von Blutgefäßen auflöst. „Um diese durchführen können, braucht es ein bestimmtes Zeitfenster. Dieses muss eingehalten werden, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen“, erklärt die Ärztin.

Frauen neigen häufiger zu Autoimmunerkrankungen

Wesentlich mehr Männer als Frauen erkranken an Krebs. Beispiele für Tumore, die überwiegend bei Männern auftreten, liegen im Magen, in der Lunge, in der Harnblase sowie im Kehlkopf. „Bei Frauen kommen nur einige seltene Tumore häufiger vor, wie beispielsweise Schilddrüsen-Karzinome, Gallenblase- und Gallengangkrebs.“

Hierbei sollen die Geschlechtschromosomen, also die Chromosomen, die über das weibliche oder männliche Geschlecht bestimmen, eine entscheidende Rolle spielen. „Frauen haben im Vergleich viel mehr Gene als Männer. Einige Gene sind jedoch inaktiv. Dadurch haben Frauen wahrscheinlich ein besseres Immunsystem, aber auch mit dem Ergebnis, dass sie häufiger zu Autoimmunerkrankungen neigen. Unterschiedliche Krebsgene sowie angeborene Tumorgene modifizieren das Krebsrisiko zwischen den Geschlechtern“, sagt Katsari.

Von Christin Lachmann