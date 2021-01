Geflüchtete in Bosnien - Hilfe in der Not: Greifswalder Ärztin reist zu Geflüchteten ins bosnische Lipa

Die humanitäre Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze bleibt angespannt. Auch noch Wochen nach dem Brand in einem Geflüchteten-Lager nahe der bosnischen Gemeinde Lipa sind tausende Menschen weiterhin vom Kältetod bedroht. Eine Ärztin aus Greifswald will vor Ort helfen.