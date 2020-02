Greifswalder Agrarinitiative ist jetzt ein Verein 

Greifswald

Der Zoff um die Greifswalder Agrarinitiative ist beigelegt. Die großen Landverpächter Stadt, Universität und Peter-Warschow-Sammelstiftung gründeten zusammen mit 37 Agrarbetrieben den Verein Greifswalder Argrarinitiative (GAI). „Auch die einzelnen Betriebe bringen nun ihre Flächen ein, so dass wir auf einen enorm großen Flächenpool zurückgreifen können“, so Winfried Kremer, Leiter des städtischen Immobilienverwaltungsamtes und neues Vorstandsmitglied des Vereins. Insgesamt bringt die GAI rund 32 000 Hektar zusammen, für die Pächter und Verpächter nun gemeinsam auf den jeweiligen Standorten angepasste Ideen zur Bewirtschaftung entwickeln würden, wie es von der Stadtverwaltung weiter hieß.

Nachhaltigkeit spiele hierbei die entscheidende Rolle –und zwar sowohl in Hinblick auf die ökologischen Anforderungen als auch in Bezug auf soziale Aspekte. Die ökonomische Machbarkeit solle dabei aber nicht aus dem Blick geraten. Der Verein will unter anderem eine möglichst flächendeckende Umweltberatung anschieben. „Mit der GAI-Vereinsstruktur entsteht die einmalige Chance nachhaltige Ansätze in der ganzen Region zu vernetzen“, sagte Uni-Förster Wolfgang von Diest, der als Uni-Vertreter im Vereinsvorstand sitzt.

Von mr