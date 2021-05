Greifswald

Das wird der größte Eingriff in den Verkehr der Altstadt seit Langem: Die Stadtverwaltung will eine Verkehrsberuhigung und mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger und den Busverkehr. Die Kasseler Firma IKS Mobilitätsplanung erstellt dafür im Auftrag der Stadt ein Verkehrsgutachten. Auf einem Onlineworkshop wurden am Dienstagabend die Ideen präsentiert. Über das fertige Konzept mit allen Einzelmaßnahmen könnte am Ende des Jahres die Bürgerschaft abstimmen. Die OZ stellt die wichtigsten Ideen vor.

Das Modell Groningen

Zentral ist die Idee verschiedener Zonen: Die Altstadt würde in drei Bereiche unterteilt. Fahrradfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV dürften sich weiter frei in der Altstadt bewegen. Autos dürften von einer Zone jedoch nicht mehr in die andere fahren – Umwege über Bahnhofstraße und Hansering sind vorprogrammiert. Im Westen läge ein Bereich zwischen Wall und Kapaunenstraße. Die anderen zwei Bereiche östlich der Rotgerberstraße würden durch die Lange Straße voneinander getrennt werden.

„Der Widerstand für den Kfz-Verkehr soll damit in der Altstadt so groß werden, dass es sich nicht mehr lohnt, Kurzstrecken mit dem Auto zurückzulegen“, sagt Alexander Gardyan, Geschäftsführer von IKS Mobilitätsplanung. Mit einem ähnlichen Konzept hat die die Stadt Groningen (Niederlande) seit den 1970er Jahren Erfolg. Hintergrund ist, dass täglich rund 1.650 Pkw die Altstadt durchfahren, ohne Ziele wie den Handel oder Gastronomie anzusteuern. Aus Sicht der Verkehrsplaner habe das keinen Mehrwert, erzeuge Lärm und verschlechtere die Situation für Radfahrer, Fußgänger, den ÖPNV und die Aufenthaltsqualität.

Autos dürfen nicht von einer blauen Zone in die andere fahren, Busse, Radfahrer und Fußgänger sich weiter frei bewegen. Eine Idee von Verkehrsplanern für die Greifswalder Altstadt. Quelle: IKS Mobilitätsplanung

Durch die Maßnahme würden in der Dom- und Loefflerstraße 18 Parkplätze wegfallen. Um der Einteilung in Zonen zu entsprechen, schlagen die Planer vor, die Bewohnerparkbereiche in der gesamten Altstadt zusammenzulegen.

Freie Fahrt für Radler

Die Domstraße soll zu einer reinen Fahrradstraße werden. Autos dürften dann dort nicht mehr fahren. Mehr noch: Die Friedrich-Loeffler-Straße solle als Radstraße ausgewiesen werden. ÖPNV und Pkw dürften weiter dort fahren, Radfahrer hätten jedoch Vorrang. Zusammen mit der Wollweberstraße und der Schützenstraße entstünde ein durchgehender Fahrradring. Insgesamt weitere 73 Parkplätze könnten in der Dom-, Bader-, Schützen-, Wollweber- und Friedrich-Loeffler-Straße wegfallen, um ausreichende Fahrbahnbreiten zu schaffen. Alternativ blieben Flächen zwischen 18 und 8 Uhr für Anwohner erhalten.

„Wir sollten bei wegfallenden Parkplätzen sehr behutsam vorgehen“, sagt Gerd-Martin Rappen, der für die CDU in der Bürgerschaft sitzt. Ältere oder behinderte Menschen seien auf das Auto vor der Wohnung angewiesen. Jörg König (Grüne) entgegnet, dass auch weiterhin Behindertenparkausweise ausgestellt werden könnten. Die Maßnahmen finde er insgesamt ausgewogen.

Tarife erhöhen und Parkplätze bauen

In der Altstadt sollen Parkplätze wegfallen und Gebühren für öffentliche Stellplätze und das Anwohnerparken steigen. „Besucher sollten über ein Parkleitsystem in die Parkbauten geführt werden. Anwohner sollten faire Angebote bekommen, damit sie ebenfalls verstärkt Tiefgaragen und Parkplätze am Altstadtrand nutzen“, sagt Alexander Gardyan. Es könnten mehr Stellflächen am Museumshafen, dem Hansering und am Theater entstehen. „Je mehr Plätze in den verkehrlich gut erschlossenen Randbereichen geschaffen werden, desto größer ist der Spielraum in der Altstadt.“

Nachts bleiben bisher viele Plätze z. B. am Bahnhof frei – direkt in der Innenstadt sind die Plätze knapp. Das Anwohnerparken müsse teurer werden, damit die Tarife der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft GPG, die u. a. die Tiefgarage am Markt betreibt, konkurrenzfähig werden. „Wir empfehlen, den Tarif von derzeit 30,70 Euro im Jahr, also acht Cent am Tag, deutlich zu erhöhen, sobald es die Gesetzeslage zulässt. Schließlich deckt der aktuelle Betrag kaum die entstehenden Verwaltungskosten zur Ausgabe der Bewohnerparkausweise“, sagt Gardyan.

Das Land müsste einer Erhöhung zustimmen oder die Zuständigkeit auf die Stadt übertragen. Derzeit liegt der gesetzliche Maximalbeitrag bei 30,70 Euro. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums erklärt, dass das zwar zu niedrig sei, aber keine „Verhinderungsgebühren“ entstehen sollen. Es brauche eine vertretbare Obergrenze. Wann mit einer landeseinheitlichen Entscheidung zu rechnen ist, sei derzeit nicht klar.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) spricht sich grundsätzlich für teurere Bewohnerparkausweise aus. Gebühren für öffentliche Parkplätze hingegen „sollen eine verkehrslenkende Funktion erfüllen. In manchen Bereichen ist eine Erhöhung sinnvoll, andernorts wollen wir dazu passende attraktive Angebote z. B. für Anwohnerparken machen.“

Kollwitzschule ohne Elterntaxis

Dass Elterntaxis vor der Käthe-Kollwitz-Grundschule parken, soll der Vergangenheit angehören. Die Parkplätze vor dem Schulgebäude sollen in Fahrradstellplätze, die Parkplätze in der Brüggstraße zu Anwohnerparkplätzen umgestaltet werden.

Statt direkt vor der Schule würden Eltern ihre Kinder am 300 Meter entfernten Parkplatz am Schießwall absetzen, wo für Stoßzeiten Hol- und Bringplätze reserviert werden. Diese Idee finde Gerd-Martin Rappen, selbst Vater, spannend. „Das Problem ist, dass Eltern dann einfach in die Knopfstraße fahren, um ihre Kinder abzusetzen. Das sollte eigentlich nicht sein.“

Von Christopher Gottschalk