Greifswald

Hohe Ehre für die Greifswalder Altstadtinitiative. Sie steht nun in einer Reihe mit der Unternehmerfamilie Braun und dem Begründer des Nordischen Klangs, Walter Baumgartner. Beim Stadtempfang aus Anlass des 769. Jahrestags der Verleihung des Lübischen Rechts durch den Pommernherzog Wartislaw IV. bekommt sie aus den Händen von Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher (Linke) und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Rubenowmedaille. Die Laudatio hielt der Bauhistoriker Hans-Henning Holst, der auch über einen Lehrauftrag an der Uni viele der noch heute aktiven Mitglieder wie Torsten Rütz, Felix Schönrock und die jetzige Vorsitzende Ines Yitnagaschaw als Hochschullehrer in Greifswald und als Berater mit prägte. Die Wurzeln der Initiative liegen schon in der Zeit vor 1989. In den vier Jahren zuvor war der Stadtumbau in Greifswald zum vollflächigen Abriss mit Tiefenenttrümmerung geworden, führte Holst aus.

Die im Oktober 1989 gegründete Altstadtinititative erwarb große Verdienste um die Rettung von vielen leer stehenden Gebäuden der durch den Flächenabriss in der DDR-Zeit schwer geschädigten Innenstadt. Über 50 Prozent der historischen Substanz seien abgerissen worden, so Holst. Der erste großer Erfolg der Initiative stammt aus der Zeit der Runden Tische der Wendezeit. Der Greifswalder rief dazu auf, den Abriss sofort zu stoppen. Dass heute der Wert der Greifswalder Renaissance- und Barockhäuser allgemein anerkannt sei, das sei auch ein Verdienst der Initiative. Der Verein ist bis heute aktiv und kämpft um jedes Haus, betreibt aktiv Öffentlichkeitsarbeit. Weil sich Greifswald keine weiteren Verluste leisten kann, wie Yitnagashaw in ihrer Erwiderung begründete. In diesem bis heute währenden Engagement sieht Holst das ganz Besondere der Greifswalder. Denn die Lübecker Initiative agiere heute viel zu sehr von einem hohen Ross herab, die Wismarer habe aufgegeben und das Stralsunder Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt“ sei zum „zahnlosen Förderverein“ geworden.

Zur Galerie Alljährlich lädt die Stadt am 14. Mai zum Stadtempfang ein. In der Stadthalle sorgte die Musikschule für einen schönen kulturellen Rahmen. Vor dem Buffet stand das Gruppenbild der Preisträger

Eckhard Oberdörfer