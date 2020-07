Greifswalder Arzt erklärt: Das kann man gegen Sonnenbrand tun

Die UV-Belastung richtig einzuschätzen, ist nicht einfach. Das betont Dr. Ralf Meerkötter. Er leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) in Oberpfaffenhofen ( Bayern) die Abteilung Fernerkundung der Atmosphäre. Denn die Intensität der UV-Strahlung variiert. Und zwar „je nach Sonnenstand und damit je nach geografischer Region sowie der Tages- und der Jahreszeit“, so der Experte.

Wolken verminderndie direkte UV-Strahlung je nach Dicke zwischen zehn und neunzig Prozent. „Doch die Intensität der UV-Strahlung kann durch Reflexion an den Seiten von Schönwetterwolken kurzzeitig sogar stärker sein als bei wolkenlosem Himmel“, erläutert Meerkötter. Umso wichtiger ist es gerade im Sommer, den so genannten UV-Index zu beachten. Ein Wert größer als fünf steht für eine hohe Belastung.