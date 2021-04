Greifswald/Rostock

Seit Montag darf kein Kind mit Erkältungssymptomen mehr in die Kita – zumindest nicht, ohne negativen Corona-Test. Warum der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in MV diesen Schritt unterstützt, was er bringt und wie gefährlich Sars-CoV-2 für Kinder ist, erklärt BVKJ-Landeschef Dr. Andreas Michel aus Greifswald im OZ-Interview.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Dr. Michel, die Test-Pflicht bereitet vielen Eltern im Land große Sorgen. Daher die wichtigste Frage: Wie gefährlich ist das Coronavirus für die Allerjüngsten?

Dr. Andreas Michel: Dass Kinder schwer an Covid-19 erkranken, ist die absolute Ausnahme, extrem selten. In MV ist mir jedenfalls kein schwerer Verlauf und kein Todesfall in den jüngsten Altersgruppen bekannt. Ein Viertel aller positiv getesteten Kinder hat tatsächlich nur eine Schnupfnase als Symptom.

Aus anderen Ländern wird immer wieder davon berichtet, dass Sars-CoV-2 auch bei Kindern zu schweren Leiden führen kann – zum so genannten „Pims“-Syndrom. Was ist das und wie häufig tritt das auf?

„Pims“ ist in der Tat ein Krankheitsbild, das weltweit bei Kindern nach Corona-Infektionen beobachtet wurde. Die Kleinen leiden an hohem Fieber, an Erbrechen, es kann zu Hautausschlägen und auch Beeinträchtigungen des Herzmuskels und der Blutgerinnung kommen. In Deutschland sind mittlerweile 250 solcher Fälle bei Kindern bekannt. Das ist im Vergleich zur Gesamtzahl der infizierten Kinder aber immer noch eine sehr, sehr geringe Zahl.

Gilt das auch für die neue, die britische Mutation des Virus?

Das lässt sich noch nicht abschließend sagen. Es gibt dazu bisher zu wenig belastbare Daten.

Vor allem in der Altersgruppe der 0- bis Vierjährigen steigt die Inzidenz im Land rapide. Wieso?

Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Das kann mit dem verstärkten Auftreten der britischen Mutante zu tun haben – oder damit, dass wir einfach genau hinsehen und mehr Infektionen entdecken. Es scheint jedenfalls so zu sein, dass die Kleinen genau so empfänglich für das Virus sind wie die Großen.

Wenn Kinder nur selten schwer krank werden – was soll diese verschärfte, strenge Testpflicht?

Vorweg: Kinder sind weiterhin nicht die Treiber dieser Pandemie. Und ja, sie erkranken wenn überhaupt in der Regel deutlich leichter – aber sie können wiederum Erwachsene anstecken. Ich habe im Bekanntenkreis einen solchen Fall: Ein asymptomatisches Kita-Kind hat zunächst 16 andere Kinder angesteckt, die wiederum ihre Eltern. Ein Papa musste auf der Intensivstation behandelt werden, ist immer noch in Reha-Maßnahmen. Wenn wir die dritte Welle brechen wollen, müssen wir auch die Fälle unter den Allerjüngsten finden und die Infektionsketten stoppen.

Wäre es dann nicht besser, die Kitas zu schließen?

Nein, auf keinen Fall. Genau das wollen wir alle ja nicht. Auch wir Ärzte wollen, dass Kinder in die Kita und in die Schule gehen können. Wenn wir also die Schließungen verhindern wollen, müssen wir testen. Auch bei leichten Symptomen wie Husten oder Schnupfen. Das sollte übrigens nicht nur für Kinder gelten.

Was meinen Sie damit?

Ich meine, dass wir die selben strengen Regeln auch auf Erwachsene übertragen sollten. Husten und Schnupfen sind auch bei den „Großen“ die häufigsten Symptome für eine Covid-19-Erkrankung. Es sollte auch in Firmen verpflichtend jede Woche zwei Tests geben – und bei Symptomen eine Pflicht zum PCR-Test.

Also setzen auch Sie auf Tests?

Absolut. In Dänemark – mein Bruder lebt dort – kann jeder Bürger sich über das Handy binnen weniger Stunden einen Test-Termin buchen und bekommt das Ergebnis dann auch auf das Handy. Die testen deutlich mehr als wir. Ja, die Inzidenz geht dann erstmal hoch. Mittelfristig sinkt sie aber rapide – weil wir Infektionen erkennen und weitere Ansteckungen verhindern. Im Nachbarland sind mittlerweile gerade mal 0,3 Prozent der Tests positiv. Bei uns hingegen mehr als zehn Prozent.

Wann schätzen Sie, sind diese Maßnahmen wieder hinfällig – wie lange müssen wir Kinder bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit einen PCR-Test zumuten?

Ich denke, dass wir diese Maßnahme nur ein paar Wochen – höchstens bis Juni – durchhalten müssen. Wir sehen doch die ersten Erfolge der Impfungen und die Impf-Kampagne nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Meine Hoffnung ist, dass wir zur nächsten Erkältungszeit schon auf solche Schritte verzichten können – weil genügend Menschen im Land geimpft sind.

Stichwort Impfungen. Für Kinder gibt es bisher keinen Impfstoff. Wird es den noch geben – und wenn ja, würden Sie zur Impfung raten?

Biontech hat angekündigt, dass bis zum Herbst der Impfstoff auch für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren zugelassen sein soll. Ob es dann auch ein Vakzin für Jüngere geben wird, ist bisher offen. Und wenn, müssen wir genau abwägen, ob wir angesichts der milden Verläufe Kinder impfen sollten. Ein Schutz vor dem „Pims“ wäre ein Grund dafür. Zuallererst brauchen wir aber noch viel mehr Daten über die Sicherheit der verwendeten Impfstoffe bei Kindern.

Von Andreas Meyer