Greifswalder Asylbewerber bangt um seine Familie in Kabul: "Ich fühle mich so machtlos"

Greifswald

Er ist in Sicherheit. Seine Familie bangt knapp 5000 Kilometer entfernt in Kabul um ihr Leben. Der Augenarzt Faisal O.* sitzt in Greifswald in einem spartanisch eingerichteten Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft – und er kann die Gegensätze kaum aushalten.

„Ich fühle mich so machtlos. Ich sitze hier und kann nicht helfen. Es ist schlimm.“ Vor dem 33-Jährigen liegt ein aufgeschlagenes Lehrbuch über Innere Medizin, daneben Fachbücher für Chirurgie, Anatomie und Pharmakologie. Faisal O.*, der 2018 nach Deutschland flüchtete, müsste eigentlich für seine Anerkennungsprüfung vor der Ärztekammer lernen. Aber es geht nicht. „Ich schlage das Buch auf, starre auf den Text und bin mit meinen Gedanken bei meiner Familie in Kabul.“

Albträume von explodierenden Bomben

In diesem Sommer, als die Taliban in kürzester Zeit erst die Provinzen und dann Kabul eroberten, hat sich sein Leben radikal verändert, verfolgen ihn Albträume, schreckt er nachts auf, weil er sich mitten in Kabul wähnt, während neben ihm eine Bombe explodiert. „Ich träume davon, dass ich in Afghanistan bin und mich bemühe, nach Deutschland zu kommen. Aber ich schaffe es nicht mehr.“

Für seine Familie in Kabul ist dieser Albtraum inzwischen bittere Realität. Am 15. August zogen die Taliban in die afghanische Hauptstadt ein. „Ich habe noch meinen Bruder angerufen und ihm gesagt, dass die Eroberung kurz bevorsteht, aber er wollte es nicht glauben.“ Seine Mutter, sein Bruder und seine Schwestern flüchteten in ein Versteck aus Angst vor Übergriffen, dann versuchten sie, einen der letzten Evakuierungsflüge zu erreichen. Als am 26. August am Flughafen Kabul eine Bombe explodierte und 170 Menschen tötete, gaben sie ihren Versuch auf. „Sie stiegen über Leichen und Blut und gingen wieder zurück.“

Schwester vernichtete Original-Dokumente

Faisals Stimme zittert, während er zusammengesunken über die letzten Sprachnachrichten auf seinem Handy wischt. Es sind Nachrichten der Extreme, voller Verzweiflung und Todesangst, voller Hoffnung, doch noch evakuiert zu werden. Seine älteste Schwester G* ist Frauenärztin, habe ihm inzwischen alle Dokumente auf sein Handy geschickt. Viele Originale habe sie aus Angst vernichtet. Darunter auch ein Schreiben der Women and Children Legal Research Foundation, einer Frauenrechtsorganisation, für die die 40-Jährige arbeitete.

Schwager von Taliban getötet

„Die Taliban geben sich nach außen moderat, doch das sind sie nicht“, sagt er. Faisal O.* zeigt ein Foto von einer Frau mit komplett verhülltem Kopf, selbst die Hände sind von Handschuhen bedeckt. „So sollen Frauen nach dem Willen der Taliban aussehen.“ Faisals Schwestern tragen inzwischen wieder Burka. Vor drei Monaten starb der Ehemann seiner älteren Schwester, der als Ingenieur und Dozent an der Uni arbeitete. Talibannahe Truppen haben ihn mit dem Kolben einer Waffe erschlagen. Faisal zeigt ein Foto von der Leiche.

69 afghanische Ortskräfte und Familienmitglieder in MV Im Sommer endete nach 20 Jahren der internationale Militäreinsatz in Afghanistan. Nach dem Abzug der westlichen Truppen übernahmen die Taliban im Eiltempo die Macht in Afghanistan. Am 15. August eroberten die militanten Islamisten die Hauptstadt Kabul. Die letzten US-Truppen verließen Afghanistan Ende August. Zuvor spielten sich dramatische Szenen am Flughafen ab, über den ehemalige Ortskräfte und ihre Familien vor den Taliban fliehen wollten. Nach der Machtübernahme der Taliban sind mit Evakuierungsflügen der Bundeswehr nach Angaben der Bundesregierung 5400 Menschen nach Deutschland gekommen, Die Mehrheit der Menschen sind den Angaben zufolge Afghanen, darunter nach derzeitigem Stand 272 Ortskräfte mit ihren Familienangehörigen, insgesamt knapp 1 300 Personen. Davon leben nach Angaben des Innenministeriums inzwischen 36 Afghanen (Ortskräfte und Familienangehörige) in MV. Vor der militärischen Evakuierung hatte MV bereits 33 Afghanen aufgenommen.

Die Hilflosigkeit mache ihn krank, sagt er. Alle Hoffnungen seiner afghanischen Familie, doch noch ausgeflogen zu werden, richteten sich auf ihn. Eine Verantwortung, zu schwer für einen Menschen, dessen Zukunft in einem fremden Land selbst unsicher ist. Seine Schwestern haben Kontakt zum Auswärtigen Amt und zu US-amerikanischen Behörden aufgenommen. Einmal, sagt O.*, sei seine ältere Schwester einer Evakuierung durch die Amerikaner sehr nahe gewesen. In 48 Stunden werde sie ausgeflogen, hieß es. Doch dann hätten sich die Amerikaner nicht mehr gemeldet.

Taliban drohten wegen seiner Kontakte zu Ausländern

Der Arzt floh vor drei Jahren nach Deutschland, gab seine Praxis in Kabul auf, um sein Leben zu retten, weil ihm – wie er sagt – die Taliban wegen seiner Kontakte zu Ausländern drohten. Sein Asylantrag wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann auch vom Verwaltungsgericht Greifswald abgelehnt. O.* legte Widerspruch ein. Nun fürchtet er sich vor dem Ergebnis. „Als ich nach Deutschland kam, hatte ich eine starke Motivation. Ich habe gedacht, ich kann alles schaffen. Ich habe Deutsch gelernt, die Prüfungen bestanden. Aber jetzt lähmt mich die Angst um meine Familie.“ Das Schlimmste, sagt er, wäre eine Anerkennung des islamistischen Regimes durch die internationale Staatengemeinschaft. „Die Taliban kennen nur Gewalt, Waffen und ihre Ideologie.“

Fachbücher abgespart vom Sozialleistungssatz

Die medizinischen Fachbücher, die vor ihm auf dem Schreibtisch liegen, hat er sich selbst gekauft, abgespart von den 334 Euro, die er monatlich als Sozialleistungssatz erhält. Er habe ein Angebot für ein Praktikum bei einem Augenarzt erhalten, erzählt er. Ein Anfang. In Rostock und Greifswald habe er sich als Assistenzarzt beworben. Doch dafür benötigt er die Approbation. Und dafür muss er die Prüfung bestehen, für die er lernen muss – und derzeit nicht kann, weil seine Gedanken nur um seine Mutter und Geschwister kreisen.

* Um seine Familie in Kabul nicht zu gefährden, wurde der Nachname gekürzt. Der vollständige Name liegt der Redaktion vor.

Von Martina Rathke