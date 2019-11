Greifswalder Ausstellung mit Fotos zu 50 Jahre Schönwalde I

Greifswald

Helmut Martens wusste, dass dieser Moment historisch ist. „Das war die erste Platte, die je in Schönwalde angeliefert wurde“, sagt der heute 74-Jährige und zeigt auf das Schwarz-Weiß-Foto vor sich. Martens trommelte damals Bauarbeiter und Monteure zusammen und ließ den Moment festhalten. Es ist eines von Tausenden Fotos aus der Entstehungszeit von Schönwalde I, die Helmut Martens, langjähriger Leiter des Plattenwerkes, als Hobbyfotograf knipste. Nun ist ein Teil der Bilder in der Greifswalder Rathausgalerie zu sehen.

Ausstellung zeigt Entstehung von Schönwalde I

„Dass die Bilder gezeigt werden und die Stadt mich einlädt, ist eine Anerkennung“, sagt Martens. „Die Fotos zeigen das Plattenwerk und die Baustellen, auch mit Problemen und Schwierigkeiten, die es gab. Die Kamera hatte ich vom ersten Tag an dabei“, sagt der ehemalige Leiter für den Bereich Rohbau und Gründung beim Wohnungsbaukombinat Rostock. Am 4. Januar 1969 wurde der Grundstein für den Block am Nikolajewweg/Dubnaring gelegt und das Greifswalder Plattenwerk nahm seinen Probebetrieb auf. Vorher kamen die Platten aus Stralsund, der ersten beruflichen Station des gebürtigen Rostockers Martens. Aus diesem Material wurden bereits 1968 die ersten drei Blocks am südlichen Rand des Karl-Liebknecht-Rings errichtet.

Helmut Martens verschenkte über tausend Fotos

Die Fotos im Rathaus zeigen in chronologischer Reihenfolge den Beginn des Plattenwerks in der Schönwalder Landstraße und den Aufbau von Schönwalde I zwischen 1969 und 1989. „Ich war froh, dass ich im Bauwesen war. Wohnung bauen – das denke ich noch heute – ist was Tolles.“ Geschossen hat Martens, der mit dem Fotografieren bereits mit fünf Jahren begann, sie mit einer für die DDR typischen Exa-Kamera. Das Digitalisieren habe rund zwei Jahre gedauert, sagt Martens. „Eigentlich wollte ich ein Buch mit den Fotos veröffentlichen, aber ein Schlaganfall warf mich in dem Projekt zurück. So entschloss ich mich, die Fotos der Stadt kostenfrei zu überlassen.“ Insgesamt 1200 Fotos gingen im Frühjahr 2018 an die Stadt über.

10 000 Greifswalder leben in Schönwalde I

Schönwalde I entstand als Wohngebiet für die Arbeiter des Kernkraftwerks Lubmin (KKW) Nord. Vorher befand sich dort ein Acker- und Kleingartengelände. 8300 Wohnungen für insgesamt 24 700 Bewohner waren damals geplant. Zwischen 1969 und 1977 wurden insgesamt 7000 Wohnungen fertiggestellt. Greifswalds Einwohnerzahl stieg von rund 47 000 Mitte der 1960er-Jahre auf 60 000 Menschen. In dieser Zeit wurden auch die Stadtteile Schönwalde II, das Ostseeviertel sowie die Lückenbebauung in der Altstadt geplant. Noch heute leben mit rund 10 000 Menschen die meisten Einwohner im Stadtteil Schönwalde I/Südstadt. Helmut Martens bleibt ebenfalls Greifswald treu, wo er mit seiner Frau lebt. 1989 kündigte er im Plattenwerk und fand nach der Wende einen neuen Job als Manager von Baustellen.

Fotos im Rathaus Greifswald bis zum 17. Januar zu sehen

Die Vernissage findet am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr in der kleinen Rathausgalerie statt. Jeannette von Busse, 1. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters und Bausenatorin der Stadt, sowie Thilo Kaiser, Leiter des Stadtbauamtes, sprechen Grußworte. Helmut Martens ist vor Ort. Interessierte können bei der Stadt Anfragen für Führungen mit größeren Gruppen stellen. Helmut Martens stellt diese Möglichkeit bis kurz vor Weihnachten in Aussicht. Interessierte schreiben einfach eine Mail an: presse@greifswald.de. Die Ausstellung läuft bis zum 17. Januar 2020, Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 15.30 Uhr.

