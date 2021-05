Greifswald

Statt mit einer großen Feier das 75. Jubiläum begehen zu können, muss man sich auch in diesem Jahr mit den leisen Tönen zufriedengeben. Und doch soll es eine würdige Bachwoche werden. Wo sonst der Dom Hunderten Besuchern den Genuss der Konzerte ermöglicht, kann nun nur eine eingeschränkte Gastanzahl der Morgen- oder Abendmusik lauschen.

Gottesdienste statt Konzerte

Der Rundfunkgottesdienst eröffnet am 6. Juni die diesjährige Bachwoche. Bis zum 13. Juni wird dann täglich um 10 Uhr zur Bachkantate im Rahmen der geistlichen Morgenmusik geladen. Zur Abendmusik ertönen bis zum 12. Juni täglich um 18 Uhr neben den bekannten heimischen Musikern dann auch Künstler wie Juliane Laake (Viola da Gamba) oder Maximilian Erhardt (Harfe). Auch auf ein Gastspiel des Europäischen Hanse-Ensembles aus Hamburg kann man sich freuen.

„Wir wollten auch weiter an den auswärtigen Musikern festhalten, haben aber versucht, möglichst viel mit unseren Musikern zu planen, da wir noch nicht abschätzen können, wer dann wirklich anreisen darf“, erklärt Dompfarrer Dr. Tilmann Beyrich. Manch geplanter musikalischer Leckerbissen musste da leider auf der Strecke bleiben. „Auch die kostspieligen Sachen haben wir gestrichen, da wir keine Einnahmen planen können.“

Sologesänge statt Chorklänge

Statt großer Chorauftritte setzt man in diesem Jahr auf Solisten, um die notwendigen Abstände auch während der Bachwoche einhalten zu können. Quelle: Geert Maciejewski

Ob nun das Tanz-Gesangs-Ensemble oder die lautten compagney Berlin – die ganz ohne Gesang die Bachkantate wiedergibt – muss auf vieles verzichtet werden, was bereits organisiert war. Bewusst greift man auch eher auf Solisten als den Chor zurück, um Kontakte einschränken zu können. „Der Domchor durfte sich als Laienchor auch nicht zu Proben treffen“, erklärt Tilmann Beyrich die Situation. „Wir haben über Zoom geprobt und einstudiert, aber nie zusammen vorgetragen.“ Der Dompfarrer bedauert, dass diese Bemühungen nun unbelohnt bleiben. Erneut verschoben werden muss daher auch der Gesangswettbewerb cantateBach!.

„Somit ist es vielleicht kein Festival im herkömmlichen Sinne, aber Veranstaltungen, die die Bachwoche trotzdem stattfinden lassen“, sagt Dompfarrer Beyrich. Eintrittskarten werden in diesem Jahr nicht verkauft – dafür aber kostenfrei Platzkarten vergeben, die auf 200 Stück je Morgen- oder Abendmusik begrenzt sind. Tilmann Beyrich weist darauf hin, dass bereits jetzt ein Großteil der Karten vergriffen ist. Plätze kann man sich jetzt noch über die Tourismusinformation, die Dom-Buchhandlung, die Buchhandlung Scharfe oder die direkt im Bachwochenbüro sichern. Statt des Eintrittspreises wird um eine Spende für die Kollekte gebeten.

Internet-Stream und Übertragung auf die Festwiese

Dafür versprechen die Live-Übertragungen auf die Domwiese etwas Abwechslung im Programm. Die sind für die Morgenmusik am Dienstag, die Abendmusik am Mittwoch und Donnerstag, sowie den abschließenden Festgottesdienst am Sonntag eingeplant. Für diese Außenplätze können weitere 100 Karten vergeben werden.

Bereits im letzten Jahr hat man für die Abschlussveranstaltung erst mal auf eine Live-Übertragung zurückgegriffen, die anschließend dann auch im Internet unter www.greifswalder-bachwoche.de oder dem Youtube-Kanal zur Verfügung stand. Das soll auch mit den diesjährigen Veranstaltungen passieren. „Wir haben da im letzten Jahr eine für uns hohe Resonanz erhalten. Da war es jedoch neu. Ich glaube nicht, dass die Klickzahlen in diesem Jahr so hoch sein werden. Die Leute wollen wieder live dabei sein können“, meint Tilmann Beyrich.

Bachs zeitlose Kantaten

„Seit zwei Jahren sind wir mit dem Domchor nun dabei, das Programm vorzubereiten. Da dies schon im letzten Jahr nicht so zur Aufführung kam wie geplant, sollte einiges in das diesjährige Programm übernommen werden, was aber auch angepasst werden musste“, erklärt Prof. Dr. Matthias Schneider. „Dass wir aber überhaupt dieses Programm mit diesen Musikern in der Form ermöglichen können, macht uns froh.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erinnern soll das diesjährige Motto „paradiesisch 2.0“ übrigens an die ersten Bachtage im September 1946. Damals erklangen zum Thema „Zeit und Ewigkeit“ die gleichen Kantaten.

Von Wenke Büssow-Krämer