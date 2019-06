Greifswald

Mit einer bewegenden Aufführung der Markuspassion von Johann Sebastian Bach durch die Kantorei St. Katharinen Hamburg ist am Montag die 73. Greifswalder Bachwoche wieder gestartet. Auch die geistlichen Morgenmusiken, das Kinderkonzert, eine Friedensmusik, ein stimmgewaltiges Konzert des Berliner Staats- und Domchores und Jazz zur Nacht ziehen wieder Freunde Geistlicher Musik, die zu dieser Woche von überall her nach Greifswald pilgern, in ihren Bann. Mit den gegensätzlichen Vertonungen der Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla bot am Mittwochabend auch die Große Kammermusik einen eindrucksvollen Beitrag zum Bachwochen-Thema „Schöpfung“.

Am Bachwochendonnerstag wird es um 20 Uhr im Dom eine besondere Premiere geben: Haydns populäres Schöpfungs-Oratorium wird vom Greifswalder Domchor und dem Universitätschor aufgeführt. Aber alle Sängerinnen und Sänger unserer Region sind herzlich eingeladen mitzusingen! Die Probe dazu beginnt um 16 Uhr. Und am Abend stimmt dann der ganze Dom ein in das Lob der Schöpfung. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Die weiteren Bachwochen-Veranstaltungen des Tages siehe Rubrik „Termine“. Das komplette Programm: www.greifswalder-bachwoche.de

OZ