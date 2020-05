Greifswalder Bachwoche wird ins World Wide Web verlegt

Greifswald

Mit dieser jahrzehntelangen Tradition muss nun gebrochen werden: Die 74. Auflage der Bachwoche, bei der hunderte Besucher die Kirchen erobern und sich von Orchester- oder Chorklängen verzaubern lassen, wird es in diesem Jahr nicht geben – zumindest nicht in der ursprünglich geplanten Spielart.

Damit Freunde des Musikfestivals trotzdem ein Stück Bachwoche zelebrieren können, wird ein Teil der Veranstaltung unter dem Motto „Dennoch...!“ Mitte Juni online präsentiert.

Dass die über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Bachwoche wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird, ahnte das Organisationstrio, bestehend aus Matthias Schneider (Direktor des Instituts für Kirchenmusik) und den beiden Landeskirchenmusikdirektoren Hans-Jürgen Wulf sowie Frank Dittmer, bereits vor einigen Wochen, nachdem Großveranstaltungen bis Ende August von der Landesregierung untersagt wurden.

Verkürztes Programm auf der Homepage und auf dem Youtube-Kanal der Bachwoche

Zwar hätte es anfangs noch die Hoffnung gegeben, die geplanten Konzerte im kleinen Ambiente durchführen zu können, wie Matthias Schneider erklärt: „Doch zeitgleich haben wir auch nach weiteren Alternativen gesucht.“ Nun wird ein verkürztes Programm am 13. und 14. Juni auf der Internetseite www.greifswalder-bachwoche.de und auf dem Youtube-Kanal der Musikveranstaltung zu finden sein.

Dabei legten die Veranstalter großen Wert darauf, Traditionen wie die Clavichordkonzerte oder „ Bach zur Nacht“, die sich im Laufe der vergangenen Jahre fest bei dem Musikfestival etabliert haben, auch bei der digitalen Präsentation beizubehalten.

So beginnt der Online-Auftritt der Bachwoche am 13. Juni um 14 Uhr mit Clavichordmusik von Corina Marti, die unter anderem Stücke von Antonio de Cabezón und Johann Sebastian Bach präsentiert. Um 17 Uhr ertönt ein digitales Orgelkonzert von Mitorganisator Matthias Schneider an der Mehmel-Orgel der St. Marienkirche. Um 22 Uhr wird dann virtuell in den Dom gewechselt. Bei „ Bach zur Nacht“ sorgt Frank Dittmer an der Buchholzorgel der Kirche für ein besinnliches Abendprogramm.

Eigentliches Programm wird auf das kommende Jahr verschoben

Trotz der Lockerungen im Veranstaltungsbereich, die in den vergangenen Tagen getroffen wurden: Lediglich der Bachwochengottesdienst wird am 14. Juni live im und vor dem Greifswalder Dom zu erleben sein. Unter Auflagen dürfen bis zu 150 Gäste dem Gottesdienst in der Kirche beiwohnen. Nochmal die gleiche Anzahl kann draußen auf Domwiese per Liveübertragung auf einem Beamer die Veranstaltung mitverfolgen, wie Pastor Tilman Beyrich erklärt.

Nur auf eines müssen die Gäste im Gotteshaus verzichten: Das gemeinsame Singen der Bachkantate ist untersagt. Lediglich vor dem Dom dürfe mit genügend Abstand mitgesungen werden, so der Pastor.

Das eigentlich geplante Programm der diesjährigen Bachwoche, das unter dem Motto „Paradiesisch“ stand, wurde auf das kommende Jahr verschoben. Auch wenn das Musikfestival nicht live stattfindet: Dank der digitalen Möglichkeiten gibt es immerhin ein Stück Bachwoche für zu Hause.

Von Christin Lachmann