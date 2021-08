Greifswald

Das Schild „Kiss&Ride“ , übersetzt: „Küssen&Losfahren“ am Greifswalder Bahnhof ist seit Wochen verschwunden. Ob das Küssen am Bahnhof wegen der coronabedingten Abstandsregeln nicht mehr zu vertreten ist, mutmaßt eine Passantin, die mit ihrem Auto dort hält, wo früher das Schild stand. An der Stelle gibt es drei Kurzzeitparkplätze, die es den Bahnreisenden ermöglicht, am Bahnhof kurz rausgelassen und verabschiedet zu werden. Im besten Fall mit einem Kuss.

Eine solche Kiss-and-Ride-Zone ist allerdings kein amtliches Verkehrsschild, wie Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung, betont. Es ist vielmehr eine bundesweit immer weiter verbreitete Idee, um an bestimmten Stellen ein Verkehrschaos zu verhindern, beispielsweise an Bahnhöfen, Schulen, Kindergärten oder Kliniken, also überall dort, wo Menschen kurz halten, um jemanden abzusetzen. Das Schild in Greifswald wurde vor vier Jahren installiert, als der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet wurde.

Doch warum ist das Schild nun weg? Darauf hat Andrea Reimann keine Antwort: „Es ist von unbekannt entfernt worden. Die Hintergründe hierzu sind uns nicht bekannt und konnten auch nicht recherchiert werden.“ Doch die gute Nachricht ist: Die Stadt hat den Auftrag zur Anschaffung eines neuen Schildes erteilt und rechnet damit, dass dies in der kommenden Woche ersetzt wird.

Von Katharina Degrassi