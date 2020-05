Greifswalder Band plant erstes Autokonzert in der Hansestadt

Greifswald

Artur Apinyan ist überglücklich. Der Greifswalder Musiker hat nämlich alle Genehmigungen in der Hand, um am 22. Mai das erste Autokonzert auf dem Greifswalder Festspielplatz an der Jungfernwiese stattfinden zu lassen. „Das ist schon der Hammer“, sagt der 31-Jährige.

Denn neben den Genehmigungen ist es ihm auch gelungen, Sponsoren zu gewinnen, die dieses Konzert erst ermöglichen. Dazu gehören die Sparkasse Vorpommern, die Stadtwerke der Hansestadt und kleinere Unternehmen aus der Region. „Denn Konzerte dieser Größenordnung kosten natürlich viel Geld“, sagt Apinyan. „6000 Euro müssen allein für die Technik aufgebracht werden“, rechnet er vor.

Maximal 120 Autos dürfen auf Festspielplatz parken

„Natürlich darf dieses Autokonzert nur unter strengen Hygienevorschriften stattfinden“, erklärt Artur Apinyan weiter. Maximal dürfen bis zu 120 Autos dort parken. Sie müssen im Abstand von mindestens 1,5 Metern aufgestellt werden. Es müssen ebenso Toiletten vorgehalten und Desinfektionsmittelspender vorhanden sein.

„Es ist für uns ein absolutes Herzensprojekt“, gesteht Apinyan. Auf die Idee sei er gekommen, als er vom Güstrower Autokino gehört hatte. Er habe sich daraufhin bei den Verantwortlichen in der Barlachstadt gemeldet und sie über ihre Erfahrungen ausgefragt. Und dann habe er sofort gehandelt.

Ministerium und Ämter von der Idee begeistert

„Große Unterstützung habe ich vom Büro des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern, Patrick Dahlemann erhalten“, sagt Apinyan. Vor allem, was das Ausfüllen der Förderanträge betrifft, wurde ihm dort sehr geholfen. Auch vom Schweriner Wirtschaftsministerium sei er unterstützt worden und natürlich von den Verantwortlichen in den Ämtern der Hansestadt Greifswald. „Alle waren hellauf begeistert“, fasst er das Feedback zusammen. Er hofft nun, dass sich diese Begeisterung auch auf die Greifswalder übertragen lässt, damit der Platz voll wird. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert kurzfristig abgesagt und verlegt, erklärt Apinyan.

„Artur und Band“ sind in Greifswald und Umgebung längst keine Unbekannten mehr. Im Gegenteil. Sie haben in den letzten Jahren eine Reihe von Konzerten gegeben, darunter auch sieben große mit Chor und Streichern. Das letzte dieser Art fand erst am 4. Januar in der Greifswalder Stadthalle statt. Wieder kamen um die 500 Zuschauer.

Als Erzieher im Berufsbildungswerk tätig

Musikalisch lässt sich die Band in keine Schublade stecken. Es ist Pop-Rock mit treibenden Gitarrenriffs und eingängiger Klaviermusik von Artur Apinyan. Mal lauter und mal leiser. Die Titel, die sie auf deutsch singen, erzählen vom Auf und Ab des Lebens und vom Geld dieser Welt. Artur und Band beziehen darin immer klar Position.

So auch in „Fahnen für den Frieden“. Der Song entstand 2016, kurz nach der sogenannten Flüchtlingswelle in Deutschland, und es gibt ihn auch auf CD. Für Artur war das, wie er sagt, Anlass, auch über sich nachzudenken und die Frage zu stellen, wo komme ich her. Denn Apinyan kam mit drei Jahren mit seinen Eltern als Aussiedlerfamilie aus Armenien nach Deutschland. Beruflich ist er heute als Erzieher im Berufsbildungswerk in Greifswald tätig. Dort werden körperlich und psychisch behinderte junge Leute aufs Berufsleben vorbereitet.

Auch bei Newsroom-Konzerten der OZ dabei

Artur Apinyan wird auch im Rahmen der Newsroom-Konzerte am 13. Mai bei der OZ in Rostock auftreten. In Greifswald eröffnete er am 9. April den Reigen der mittlerweile sehr erfolgreichen Radiokonzerte in St. Spiritus, die live beim Greifswalder Lokalsender 98eins immer donnerstags ab 19 Uhr übertragen werden.

Das Autokonzert beginnt am 22. Mai um 19.30 Uhr auf dem Festspielplatz an der Jungfernwiese. Karten gibt es ab sofort im Internet auf der Homepage www.augenzuundherzauf.de. Dort werden auch alle für Besucher notwendige Infos veröffentlicht.

Von Reinhard Amler