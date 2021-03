Greifswald

Beinahe täglich schaut Michael Hosang kurz in seiner Bar „Ravic“ vorbei, um die Pflanzen zu gießen und um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Von Gelächter, Musik und ausgelassener Stimmung bis in die frühen Morgenstunden ist schon lange nichts mehr zu hören und zu spüren. Seit November vergangenen Jahres herrscht ganztägiger Zapfenstreich bei den Kneipen und Bars der Stadt. Der zweite Lockdown markiert für Michael Hosang noch einen anderen Wendepunkt: Seit fast fünf Monaten bezieht der Selbstständige aufgrund der Pandemie Hartz 4.

Laut Jobcenter Vorpommern-Greifswald, verantwortlich für den Raum Greifswald, Anklam und Wolgast, sei von gut 100 Menschen auszugehen, die selbstständig sind, aber deren Einnahmen aufgrund der Pandemie so stark eingebrochen sind, dass sie nicht ausreichen, um die eigenen Lebenshaltungskosten zu decken.

Grunsicherung zu beantragen sei ihm schwergefallen

Vor gut einem Jahr kündigte sich die Pandemie hierzulande mit dem ersten Hotspot in Heinsberg nahe Köln bereits an. Über 70.000 Menschen sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) bislang an oder mit einer Corona-Infektion in Deutschland verstorben. Das gesellschaftliche und soziale Leben ist auf ein Minimum heruntergefahren.

Vor allem viele Selbstständige erleben in diesen Zeiten ein Auf und Ab. Ob sie ihre Läden wieder aufmachen dürfen, hängt von den Infektionszahlen ab. Im Frühjahr musste auch Kneipenbesitzer Michael Hosang seine Bar schließen, ehe sie unter strengen Auflagen und verkürzten Öffnungszeiten zum Sommer hin wieder öffnen durften. Doch im November war erneut Schluss.

Der Schritt, Arbeitslosengeld II zu beantragen, sagt Hosang, sei ihm schwergefallen: „Es war mir unangenehm. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Man schämt sich dafür auch. Man muss alles angeben und die Hosen komplett herunterlassen. Aber letztlich war für mich der entscheidende Punkt, dass man sich Stolz in dieser Phase nicht leisten kann.“ Ihm sei es wichtig, dass auch darüber in Zeiten einer Pandemie gesprochen wird. „Es gibt bestimmt viele andere, die sich dafür schämen. Aber es ist unverschuldet. Viele Soloselbstständige fallen herunter.“

Das Gefühl, überflüssig zu sein

Vor der Pandemie stand Hosang mehrmals unter der Woche hinter der Bar, kümmerte sich um den Einkauf oder um Werbung. Vor allem aber war er auch immer für seine Gäste da. Heute hat sich sein Alltag um 180 Grad gedreht, berichtet er. „Ich suche mir sinnvolle Beschäftigungen. Ich gucke, was ich noch in meinem Laden oder in meiner Wohnung machen kann. Ich erledige Dinge, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Ich gehe einmal am Tag spazieren und lese sehr viel. Es ist ein bisschen wie Zwangsurlaub und Ruhestand.“

Ohne Beschäftigungen wie diese, sagt Hosang, würde man sich überflüssig fühlen. „Wenn man sich nichts sucht, verliert man irgendwann den Selbstrespekt. Ob man aus diesem Strudel dann einfach so wieder herauskommt, weiß ich nicht. Aber soweit will ich es erst gar nicht kommen lassen.“

„Ich habe nicht vor dauerhaft arbeitslos zu bleiben“

Riesige Rücklagen gebe es in der Gastronomie nur selten, sagt Hosang. Zwei bis drei Monate komme jeder hin, aber dann sei in der Regel Schluss. „Bei mir war es eine Mischung aus ein bisschen Ersparnis, ein bisschen Einsparungen und ein bisschen auch die Sofort-Hilfen. Aber dann musste ich gucken, wie es weitergeht.“ Eigentlich hatte die Stadt Greifswald mit dem „Unternehmerlohn“ ebenfalls eine finanzielle Unterstützung an hiesige Kleinunternehmer und Selbstständige zugesichert. Michael Hosang ist davon jedoch ausgeschlossen, weil er Arbeitslosengeld bezieht.

Dass es soweit kommen würde und er Grundsicherung beantragen muss, damit hat der Barbetreiber nicht gerechnet. Auch wenn es eine kleine Überwindung war, habe es mit dem Jobcenter in Greifswald sehr gut geklappt, berichtet Hosang. „Ich habe nicht vor dauerhaft arbeitslos zu bleiben. Sobald es irgendwie geht, melde ich mir dort sehr gern wieder ab und mache meine Selbstständigkeit weiter. Bisher hat sich noch niemand vom Jobcenter gemeldet, der sagte, dass ich zum Bewerbungstraining muss“, sagt Hosang und lacht.

Ohne Corona betriebswirtschaftlich gut aufgestellt

Ernst wird er jedoch wieder, wenn er darüber spricht, wie Arbeitslosengeld II gesellschaftlich betrachtet wird: „Es werden negative Umstände damit assoziiert. Entweder hat man im Leben Pech gehabt oder man hat es nicht geschafft. Dabei kann es für jeden unverschuldet dazu kommen. 2019 habe ich Gewerbesteuer gezahlt, 2020 habe ich Arbeitslosengeld II beantragt.“ Ohne Corona, sagt Hosang, hätte er betriebswirtschaftlich keine Probleme.

Über Alternativen zum Bargeschäft habe er bereits nachgedacht. Seit Oktober belegt der Barbetreiber, der 2011 seinen Bachelor in Politikwissenschaft und Geschichte gemacht hat, einen Französischkurs an der Greifswalder Uni. Lehrer könnte er sich vorstellen. Doch noch hält er weiterhin an seinem „Ravic“ fest. Bis 30. April bekommt er Hartz 4. „Es wäre schön, wenn ich es dann nicht nochmal beantragen muss, sondern meine Bar wieder öffnen darf. Selbst wenn das nur mit Auflagen geht.“

Von Christin Lachmann