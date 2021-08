Greifswald

Es ist ein bisschen wie eine Zeitreise zurück ins 18. Jahrhundert, in dem sich vorwiegend Männer zu Gesprächen in vornehme Salons zurückgezogen haben, um bei einem Glas Whiskey und einer Zigarre Geschäftliches zu besprechen. Genau solch einen Ort gibt es nun in der Hansestadt. Vor rund einen Monat eröffnete in der Fischstraße der „Männerkeller“ – eine Bar, die Hunderte verschiedener Whiskey-, Rum-, Gin- und Wodka-Sorten anbietet.

Doch schon im Vorfeld geriet die Bar in die Kritik. Denn der Name löste in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm aus, berichtet Inhaber Maik Fritzke. Doch auch im realen Leben wurde der „Männerkeller“ mit Farb- und Graffiti-Attacken zur Zielscheibe. Der Name sei chauvinistisch, so der Vorwurf.

Mittlerweile sei die Kritik größtenteils jedoch verstummt, sagt Fritzke. Denn anders als es vielleicht vermuten lässt, handelt es sich nicht um eine Bar, zu der nur Männer Zutritt haben. Im Gegenteil: „Wir hatten schon Frauen hier, die ihre Männer mitgenommen haben, weil sie neugierig waren, was wir genau anbieten“, sagt der 39-Jährige.

Hochwertige Whiskey-Sorten: Bis zu 150 Euro je zwei cl

Der Name, so klärt Fritzke auf, kommt noch aus der Zeit, in der die Bar entstanden ist. Fast alles habe er gemeinsam mit Freunden und Bekannten selbst gebaut. „Sie haben zu ihren Frauen dann immer scherzhaft gesagt, dass sie wieder in den Männerkeller gehen.“ Irgendwann habe sich der Name etabliert, so dass er nun auch offiziell draußen an einem Schild prangt.

Um eine normale Bar, in der Caipirinhas, Mai Thais oder Mischgetränke wie Rum-Cola über den Tresen wandern, handelt es sich beim Männerkeller nicht. Hier stehe der Genuss im Vordergrund, so Fritzke, dessen „Männerkeller“ donnerstags bis sonnabends von 19 bis 0 Uhr geöffnet hat. Über 200 zum Teil exklusive Whiskey-, über 100 Rum- und über 60 Gin-Sorten stehen aufgereiht hinter dem Tresen oder in einem verschließbaren Eisenschrank. Im Durchschnitt kosten zwei Zentiliter (cl) Whiskey rund zehn Euro.

Es gibt jedoch auch Whiskeys, die bis zu 150 Euro je zwei cl kosten: „Dabei handelt es sich um Sorten, von denen nur wenige Flaschen produziert wurden.“ Doch wird so etwas Hochwertiges überhaupt bestellt? Ja, sagt Fritzke, auch wenn es in diesem Preissegment eher die Ausnahme sei. Es gebe Whiskey-Liebhaber, die zu Hause eine beachtliche Sammlung hochwertiger Flaschen vorweisen können, diese jedoch nicht öffnen, da sie sonst an Wert verlieren. „Sie kommen dann extra zu uns, um eine bestimmte Sorte zu probieren, die sie zu Hause haben, aber eben nicht öffnen wollen.“

Séparée für Geschäftstreffen

Manche Sorten gleichen einer Altersvorsorge. Innerhalb weniger Jahre können sie mehrere Hundert Euro im Wert steigen. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Auch nicht beim Einkauf. So zahlte Fritzke auch schon mal 1000 Euro für eine Flasche. Manche wiederum können nur auf Auktionen ersteigert werden.

Doch nicht nur bei den verschiedenen Sorten achtete Fritzke genau auf die Auslegung. In einem separaten Raum der rund 55 Quadratmeter großen Bar befinden sich Chesterfield-Sitzmöbel – die klassisch englischen Ledermöbel. Diese habe Fritzke tatsächlich direkt aus England importieren lassen. Der Raum, der auch für Geschäftsbesprechungen gedacht ist und bei dem es sich um ein Raucher-Séparée handelt, müsse vorab reserviert werden, erklärt der Inhaber weiter.

Dieses Séparée im „Männerkeller“ erinnert durch die Chesterfield-Möbel an frühere Jahrhunderte. Gedacht ist es auch für Geschäftstreffen. Quelle: Christin Lachmann

Eigentlich wollte Fritzke die Bar bereits im Herbst vergangenen Jahres aufmachen. Doch durch die Pandemie verschob sich die Eröffnung. Neben einem Whiskey-Tasting, das er bald anbieten möchte, gibt es auf Vorbestellung auch regionale Steaks mit saisonalem Gemüse für die Gäste. Zwei Mitarbeiter beschäftigt er derzeit. Beide seien im Whiskey-Metier spezialisiert, sagt Fritzke.

