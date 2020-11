Greifswald

Den rasanten Baufortschritt am neuen Gleis Vier-Gebäude in der Bahnhofsstraße kann Familie Schneider täglich aus ihrem Wohnzimmer beobachten. „Als wir aber das Bauschild gesehen haben, dachten wir, wir sehen nicht richtig“, beschreibt Martin Schneider. „Da ist auf einmal ein Haus mit drei Stockwerken zu sehen. Im Bebauungsplan vorgesehen sind aber nur zwei. Und zwar zwingend.“

Ein Blick in die Unterlagen bestätigt die Annahme des 40-Jährigen: Auf der Plankarte zum Bebauungsplan 98 ist eine römische II eingezeichnet, umgeben von einem Kreis – das Symbol für zwingend vorgeschriebene Zweigeschossigkeit. Im Textteil die Erklärung: Das sei Pflicht, um die vorhandene Bebauungstypik in der Bahnhofsstraße aufzugreifen.

Ärger über Intransparenz des Vorgehens

Martin Schneider ist entsetzt. „Wir haben das Haus hier vor rund drei Jahren gekauft und sanieren es nun Stück für Stück“, erzählt der Lehrer. „Damals haben wir uns extra den Bebauungsplan genau angesehen, um zu wissen, was auf uns zukommt. Eine Zweigeschossigkeit war für uns in Ordnung.“ Jetzt aber fürchtet das junge Paar buchstäblich „keine Sonne“ mehr zu sehen und durch die verstärkte Schallreflektion des Verkehrs in der Bahnhofsstraße um die Ruhe in ihrem kleinen Garten.

Was das Paar mit vier Kindern aber am meisten ärgert, ist die Intransparenz der Behörden. „Zuerst dachte ich, ich hab irgendetwas übersehen, habe geschaut, ob der Bebauungsplan im Internet verändert wurde“, so Schneider. „Das war aber nicht der Fall.“ Auch im digitalen Bürgerinformationssystem Allris findet man unter dem Suchbegriff B-Plan 98 keine solche Änderung.

„Wolkenkratzer statt Hundehütte“?

Eine telefonische Anfrage Schneiders bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ergab zunächst die vorsichtige Info, dass man wohl einem Antrag stattgegeben hätte. „Es kann doch nicht sein, dass das alles heimlich vor sich geht“, ärgert sich Schneider. „Es geht immerhin um so etwas entscheidendes wie die Geschossanzahl, nicht um die Verlegung eines Fensters.“

Seine Frau, die ihren Namen nicht gern veröffentlichen möchte, ergänzt: „Überspitzt gesagt: Ich beantrage die Hundehütte und baue einen Wolkenkratzer“, sagt sie. „Wozu gibt es Gremien in der Stadt, wenn doch im Hinterzimmer entschieden wird?“ Die Berlinerin schätzt an Greifswald eigentlich die Offenheit und das „dicht dran sein“ an Entscheidungen und Prozessen. Jetzt sind sie enttäuscht. „Wir haben das Haus in gutem Glauben an die Aussagen der Stadt gekauft. Jetzt stehen wir da.“

Verwaltung: Berührt die Grundzüge der Planung nicht

Mittlerweile hat sich auch die Stadt zu dem Vorgang geäußert. „Unter bestimmten Voraussetzungen können Befreiungen von Bebauungsplänen zugelassen werden“, schreibt Pressesprecherin Franziska Vopel. „In diesem Fall ergab die bauordnungsrechtliche Prüfung, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und dass die Abweichung in diesem einen Punkt als städtebaulich vertretbar einzuschätzen ist sowie das Festhalten an den Festsetzungen des B-Plans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führt.“ Erwähnt wird hierbei auch, dass die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sein müsse.

Gleis Vier Erweiterungsbau An der Bahnhofstraße wächst derzeit ein neues Haus in den Himmel. Investor Jürgen Sallier errichtet hier ein dreigeschossiges Haus, in dem ein Burger-Restaurant Platz finden soll, außerdem eine Apotheke und Arztpraxen. Die Baukosten betragen rund fünf bis sechs Millionen Euro, mit der Fertigstellung ist nach Bauschild im Herbst 2021 zu rechnen.

Veröffentlicht wurde diese Entscheidung nicht, Schneider bekam die Informationen mündlich bei einem Termin. Nun ist er ratlos. „Aber was sind denn die Grundzüge der Planung, wenn nicht die Geschosse?“ Er überlegt, den juristischen Weg zu gehen und sich gegen diese Entscheidung zu wehren.

Auch dort liegt ein kleiner Stolperstein parat. „Erstmal soll ich aber 100 bis 150 Euro Verwaltungsaufwand zahlen, wenn ich die Antwort schriftlich haben möchte“, berichtet er. „Ich habe geschluckt, als ich das gehört habe. Aber das ist es mir Wert.“

Die Baustelle am Einkaufszentrum Gleis Vier. Hier soll ein Gebäude mit Burger-Restaurant, Apotheke und Arztpraxen entstehen. Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth