Greifswald

Wände aus Asbestmaterial, Mitarbeiterunterkünfte in tiefstem DDR-Standard und Reibungsverluste durch zwei Standorte. Die Zustände im Bauhof der Hansestadt Greifswald sind – um es vorsichtig auszudrücken – nicht mehr zeitgemäß.

Nicht nur, dass die Mitarbeiter mit beengten Umkleideräumen und Duschen aus den 1970er-Jahren leben müssen, die Situation im Bauhof hat auch Auswirkungen auf die Arbeit. „Uns fehlt eine Streuguthalle, mit der Folge, dass der im Freien gelagerte Sand im Winter gefroren ist“, berichtet Uwe Adam, technischer Leiter des Bauhofes. Das Streusalz lagere zwar im Silo, dieses sei aber zu klein, sodass zusätzlich Bigpacks geordert werden. Auch hier sorge dann die Luftfeuchtigkeit dafür, dass das Salz hart werde.

Umzug an Helmshäger Berg

Die Situation im Bauhof ist seit Jahren bekannt. Nun hat die Bürgerschaft offenbar ein Einsehen. Finanz- und Bauausschuss stimmten in einem Grundsatzbeschluss dafür, dass der Bauhof mit seinen beiden Standorten in der Gützkower Landstraße und im Mendelejewweg in einen noch zu errichtenden Neubau an den Helmshäger Berg verlagert wird.

Mit dem Umzug in das Gewerbegebiet will die Stadt perspektivisch neue Flächen zur Wohnbebauung gewinnen, wie der Leiter des Immobilienverwaltungsamtes, Winfried Kremer, sagte. Die Grundstücksfläche Gützkower Landstraße ist etwa 26 000 Quadratmeter, die Grundstücksfläche Mendelejewweg etwa 10 500 Quadratmeter groß.

Zustimmung bei den Fraktionen

Dass die Stadt an den Altstandorten des Bauhofs den Bau von Wohnungen plant, begrüßte Linkenpolitikerin Yvonne Görs. Der neue Standort am Helmshäger Berg sei überzeugend. Ein ähnliches Signal auch von der CDU: Die Zusammenführung an einem Standort werde zudem die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessern, sagte Gerd-Martin Rappen ( CDU). Nutzungskonflikte an der Gützkower Landstraße mit dem Bethanien-Krankenhaus der Odebrecht- Stiftung in unmittelbarer Nachbarschaft des Bauhofes könnten aufgelöst werden.

Neubau kostet sieben Millionen

Dass der neue Bauhof rund sieben Millionen Euro kosten wird, geriet zumindest in der Diskussion im Finanzausschuss zur Nebensache. Im Gegenzug zu dem Neubau am Helmshäger Berg kann die Stadt auf Ausgaben für die in der Gützkower Landstraße geplanten Neubauten von Sozialgebäude und Streuguthalle verzichten. Diese Investitionen waren im Haushalt 2019/2020 mit insgesamt 2,4 Millionen Euro beziffert und wären in den kommenden Jahren dringend fällig geworden. Auch wenn der Sozialtrakt erneuert wird, lässt sich ein weiteres Problem nicht lösen: Nach Angaben der Stadtverwaltung deutet sich ein Mehrbedarf an Mitarbeitern im Bereich der Grünpflege an. Die Organisationsuntersuchung laufe noch, so dass derzeit noch keine Zahlen genannt werden können.

Tiefbauamtsleiter Dieter Schick ist erleichtert, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt. „Zwei Standorte bedeuten einen erheblichen Abrieb. Die Zusammenlegen wird zu erheblichen Synergien führen“, so Schick. Ein Beispiel: Um Material zu holen, müssen die Mitarbeiter aus dem Mendelejewweg derzeit noch in die Gützkower Landstraße fahren. Das Gelände der Außenstelle im Mendeljewweg – 1972 als Planungsbüro für die Stadtteile Schönwalde I und II errichtet – verfügt über keine entsprechenden Lagerflächen.

Projekt steht in Konkurrenz zu Schulbau und Theater

Allerdings dämpft die Stadtverwaltung Erwartungen auf eine rasche Umsetzung, sollte die Bürgerschaft auf ihrer Oktobersitzung zustimmen. Neben der reinen Zustimmung der Greifswalder Bürgerschaft zu dieser Lösung muss vor allem die Finanzierung für dieses Vorhaben mit der nächsten Haushaltsplanung gesichert und vom Innenministerium genehmigt werden. „Dies ist wegen der anderen großen geplanten Bauvorhaben wie das Z4LP, Schulzentrum Ellenholz, Humboldtgymnasium und Theater nicht selbstverständlich“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Bei optimalem Verlauf könnte unter diesen Voraussetzungen der Bau in drei Jahren beginnen. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren wäre der neue Standort dann frühestens 2025 bezugsreif.

Planungen für B-Plan können starten

Es gibt also noch viele Unwägbarkeiten: Bevor der Bauhof nicht umgezogen ist, bleibt auch die Schaffung von weiteren Wohnbauflächen auf den alten Bauhofstandorten ein Traum. Zumindest aber will die Stadt parallel zum neuen Bauhof die Planungen für ein Wohngebiet an der Gützkower Landstraße starten. Auch diese Prozesse dauern Jahre.

Für den Standort am Mandelejewweg ist kein B-Plan erforderlich. Das Modellprojekt „Zukunft Wohnen – Mitten in Schönwalde“ sieht für den Standort sogenannte Hofhäuser, eine flächensparende Alternative zum klassischen Eigenheimbau, vor. Neben Eigenheimen für Familien könnten diese Häuser auch als Mehrgenerationen oder Mietobjekte konzipiert werden. Mit den Hofhäusern will die Stadt die soziale Durchmischung der Plattenbaugebiete befördern. Schönwalde hat nach Angaben einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin den höchsten Anteil von Bewohnern, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind.

Von Martina Rathke