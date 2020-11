Greifswald

In das geplante Bauvorhaben der Investoren Braun/Fehlhaber an der Stralsunder Straße 47 kommt Bewegung. In einem Schreiben an die Mitglieder der Greifswalder Bürgerschaft bieten die Bauherren an, Teile des geplanten Wohn- und Geschäftshauses niedriger zu gestalten, als ursprünglich vorgesehen. Im Kompromissvorschlag heißt es, man wolle auf die geplante Umsetzung des Turmdaches an der Gebäudeecke Stralsunder Straße/An der Bleiche verzichten. Dies bedeute eine Höhenreduzierung um zwei Meter von der Turmdachspitze bis zum First Staffelgeschoss. Die Investoren betonen in dem Schreiben, dass sie an einer fairen, moderaten und kompromissorientierten Lösung interessiert sind und dafür auch bereit seien, wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen. Am Staffelgeschoss soll allerdings festgehalten werden. „Das Staffelgeschoss selbst springt um drei Meter von der Fassadenvorderkante zurück und wird dadurch von vorbeilaufenden Personen nicht vollumfänglich wahrgenommen und somit nicht als störend empfunden“, heißt es in dem Schreiben.

Ziel: Baugenehmigung soll beschleunigt werden

Mit dem Kompromissangebot soll die noch ausstehende Baugenehmigung der Stadt beschleunigt werden, das Thema wird zunächst im Bauausschuss am Dienstag diskutiert. Die Pläne, die bestehenden Gebäude abzureißen und dort ein großes Wohn- und Geschäftshaus zu errichten, hatten für viel Wirbel gesorgt. Insbesondere die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt und die Altstadtinitiative hatten die Pläne kritisiert. Hauptkritikpunkte waren dabei die mangelnde Einpassung in die Bebauung der Umgebung und der Abriss des Gebäudeensembles rund um die ehemalige Gaststätte „Zur Flora“. Es folgten mehrere juristische Gutachten über die mögliche Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das von der Bürgerinitiative in Auftrag gegebene Gutachten beschied: nicht genehmigungsfähig. Zwei von den Investoren in Auftrag gegebene Gutachten befanden: genehmigungsfähig.

Kein Denkmalschutz für Gaststätte „Zur Flora“

Auch ein anderer Aspekt spielte in der Auseinandersetzung eine Rolle: Der mögliche Denkmalschutz. Ein Denkmalschutzantrag für das Gebäudeensemble, das in Teilen aus dem 18. Jahrhundert stammt, wurde allerdings abgelehnt. Auch die OZ-Leser haben sich in einer nicht repräsentativen Onlineumfrage gegen den Erhalt der „Alten Flora“ ausgesprochen. Von 125 Teilnehmern votierten 56 (44,8 Prozent) für den Bestand des ehemaligen Gasthauses, 66 Personen stimmten dagegen (52,8 Prozent). Drei Teilnehmer entschieden sich für die Option „weiß nicht“ (2,4 Prozent).

Bauausschuss berät am Dienstag

Sofern alle einzubringenden Gutachten aus den Bereichen Lärmschutz, Denkmalschutz und Naturschutz eingegangen seien, könne das Bauprojekt in den nächsten Gremienlauf, hatte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) in der Vergangenheit mitgeteilt. Prinzipiell bestehe aber ein Baurecht der Investoren, solange die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden.

Von az