Sie suchten die große Liebe und fielen auf Betrüger herein: 2021 stieg die Anzahl derer, die sich an die Opferberatung der Greifswalder Caritas gewandt haben, nachdem sie auf die Betrugsmasche „Love Scamming“ hereingefallen sind. Wie die Täter vorgehen und was die Pandemie mit den steigenden Opferzahlen zu tun hat.