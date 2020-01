Greifswalder Berufsfeuerwehr: Noch immer reine Männersache

Greifswald

Eigentlich ist alles vorbereitet für den Tag, an dem die erste Frau bei den Kameraden der Greifswalder Berufsfeuerwehr ihren Dienst antritt. Separate Umkleideräume und Sanitäranlagen für die potenziellen Damen wurden mit dem Bau der Feuerwehrstation im Jahr 2012 eingerichtet. Doch noch immer sind die Männer unter sich. Eine Frau im Einsatz gibt es nicht. Warum? Eine erste Hürde: Wer zur Berufsfeuerwehr will, braucht zunächst eine Ausbildung für den mittleren Dienst. Doch es darf nicht irgendeine sein, wie Mathias Herenz, Leiter der Greifswalder Feuerwehr, erklärt. „Es muss eine Lehre sein, die für den Feuerwehrdienst förderlich ist. Also im handwerklichen Bereich.“

Ausbildungsverkürzung soll mehr Nachwuchs generieren

Dass jemand extra eine Ausbildung absolviert und danach zur Berufsfeuerwehr geht, gehöre nicht zum Standard, sagt Steffen Winckler, Leiter des Greifswalder Amtes für Bürgerservice und Brandschutz. Gerade bei Frauen stelle sich mit Mitte/Ende 20 die Frage nach Kindern. Zudem wartet auf die Kameraden nach der 18-monatigen Ausbildung bei der Feuerwehr ein Beruf mit Schichtsystem. „Sie sind 24 Stunden in der Wache und dann zwei Tage zu Hause.“ Mit Kindern eine Herausforderung: „Bei uns gibt es Feuerwehrmänner, die alleinerziehend sind. Das ist eine Lebenssituation, die man in diesem Beruf anders bewältigen muss als in anderen Jobs“, so Winckler.

Was also tun, um den Frauenanteil zu erhöhen? Noch Zukunftsmusik, aber in anderen Bundesländern wie Hamburg, Berlin oder Nordrhein-Westfalen bereits etabliert, sind ein eigener dreijähriger Ausbildungsberuf bei den Feuerwehren zum mittleren Dienst. Die technische Ausbildung könnte künftig innerhalb einer Berufsausbildung auf 18 Monate verkürzt werden, danach folge die 18-monatige Feuerwehrausbildung, erklärt Mathias Herenz den möglichen Verlauf. „Diese Maßnahme wird dann nicht nur unternommen, um mehr Frauen zu gewinnen, sondern auch um gegen den generellen Nachwuchsmangel zu steuern“, betont indes Steffen Winckler.

Sporttest bei der Berufsfeuerwehr wurde für Frauen angepasst

Im Jahr 2018 gingen 40 Bewerbungen bei der Greifswalder Berufsfeuerwehr ein. Zwei davon waren von Frauen. Im vergangenen Jahr bewarben sich 42 Männer und eine Frau. Nach der Bewerbung folgt das Auswahlprozedere mit einem Sporttest. Bis vor zwei Jahren zählte dieser Test zu einer weiteren Hürde. Bis dato waren die Übungen nicht an das Geschlecht angepasst wie beim Sporttest der Polizei. Dort absolvieren die Anwärterinnen zwar dieselben Übungen wie die Männer, haben dafür aber mehr Zeit. Zudem ist die geforderte Anzahl der Übungen geringer.

„Der Sporttest bei der Berufsfeuerwehr ist nicht leichter geworden, allerdings nicht mehr geschlechterspezifisch eine Richtung bevorzugend. Die Übungen für den Test wurden von der Sporthochschule Köln so ausgearbeitet, dass auch Frauen diese gut absolvieren können“, klärt Mathias Herenz auf. Ein Beispiel: Klimmzüge wurden durch Beugehang, also das Halten mit dem Kopf oberhalb einer Stange, ersetzt. „Laut Sporthochschule Köln ist das Halten für 45 Sekunden auch für Frauen machbar. Dass sich dieser Test in ganz MV geändert hat, wissen viele noch nicht. Darüber müssen wir informieren.“

Leichter Anstieg des Frauenanteils in handwerklichen Berufen

Während bei der Berufsfeuerwehr landesweit noch Frauenmangel herrscht, hat sich der Anteil bei der Polizei mittlerweile verdoppelt. Im Jahr 1996 lag die Quote beim Polizeivollzugsdienst in MV bei zwölf Prozent. Vor zwei Jahren stieg dieser auf 23 Prozent. Auch im Handwerk zeigt sich, dass sich immer mehr Frauen ausbilden lassen. „Der Anteil der Mädchen in sogenannten männertypischen Berufen nimmt zu, wenn auch in kleinen Schritten“, sagt Anne-Kathrin Klötzer, Pressesprecherin der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. So sind im Bereich der Handwerkskammer aktuell von 3421 Auszubildenden 599 weiblich. „Im Bootsbauerhandwerk stieg der Anteil der Mädchen in diesem Zeitraum von knapp sechs auf fast zwölf Prozent“, so Klötzer.

Beim Unternehmen Hanseyachts ist die Zahl sogar noch etwas höher. „Bei den sogenannten gewerblichen Mitarbeitern und Auszubildenden, also Tischler, Bootsbauer, Schlosser oder Maler, haben wir einen Frauenanteil von 16 Prozent“, sagt Sprecher Morten Strauch. Vor allem die Bewerbungen von Frauen um die Ausbildungsplätze sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Die Kameraden der Greifswalder Feuerwehr würden sich indes über weibliche Unterstützung im Einsatz freuen. „Es hat nur Vorteile, wenn beide Geschlechter vertreten sind“, ist sich Steffen Winckler sicher.

