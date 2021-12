Greifswald

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali ist der Mann der unbequemen Zahlen. Seit anderthalb Jahren berät er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Corona-Pandemie. Seine Simulationen und Prognosen zum Pandemieverlauf, zu Inzidenzen und zur Belastung von Krankenhäusern prägen das politische Handeln in Schwerin. Ein Politikflüsterer sei er, ein Hardliner, der für einen strengen Pandemie-Kurs stehe, heißt es von Kritikern.

Nun wird der 46-jährige Professor im Corona-Expertengremium des Bundes arbeiten. „Ich finde es wichtig, dass Politik nicht aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft, sondern auf einer wissenschaftlichen Grundlage“, so Kaderali. Schwesig hatte den Wissenschaftler für den Job im Expertenrat vorgeschlagen. Sie schätze besonders, dass Kaderali nicht nur Daten vortrage, sondern daraus auch konkrete Vorschläge entwickle, sagt Schwesig.

„Radikale Kräfte werden sich nicht einfangen lassen“

Einer der Vorwürfe an die alte Bundesregierung war es, sich einseitig beraten lassen zu haben. Neben Virologen und Epidemiologen sind im Corona-Expertengremium von Scholz nun auch Psychologen, Kindermediziner und Kommunalpolitiker vertreten. Dies, so sagt Kaderali, verlagere wichtige Diskussionen in das Gremium hinein, könne zu ausgewogeneren Empfehlungen und letztendlich zu einer größeren Akzeptanz der politischen Entscheidungen führen. „Radikale Kräfte werden sich durch die Arbeit dieses Gremiums nicht einfangen lassen“, mutmaßt er.

Die Arbeit im Expertenrat sieht der Mann der Zahlen als Ehre. Sie bedeute aber auch „ein großes Stück an Mehraufwand.“ Kaderali kam 2015 an die Uni Greifswald. Davor war der Bioinformatiker an den Universitäten in Heidelberg und Dresden tätig. Privates will der Forscher nicht so gerne preisgeben. Nur so viel: Seine Familie stehe hinter seiner Entscheidung, im Expertenrat mitzuarbeiten, sagt der Vater von drei Kindern.

Von Martina Rathke