Greifswald/Hamburg

Gemeinsam mit dem Unternehmen Michael Otto hat der Umweltschützer Michael Succow eine Initiative zur Renaturierung von Mooren ins Leben gerufen. Unter dem Namen „toMOORow“ hat sich das Projekt die Wiedervernässung von Mooren zum Ziel gesetzt, wie es in einer Mitteilung der Greifswalder Succow-Stiftung heißt.

„Ohne die Wiedervernässung der Moore lässt sich die Klimakrise nicht bekämpfen. Sie ist eine Herkulesaufgabe, aber wir können sie bewältigen. In verschiedenen politischen Systemen habe ich mich unbeirrt für den Erhalt der Moore eingesetzt. Dass uns jetzt ein großer Unternehmer und langjähriger Freund unterstützt, macht mich zuversichtlich“, so Michael Succow.

Kohlenstoff wird im Torf festgehalten

Die Initiative wird Wiedervernässung und nachhaltige nasse Nutzung (Paludikultur) von Mooren zunächst in der Sernitzniederung (Brandenburg) umsetzen. Um Umwelt- und Naturschutz nachhaltig in der breiten Gesellschaft zu verankern, sei die Aktivierung von Marktkräften ein effektiver und notwendiger Hebel.

Moore nehmen nur drei Prozent der Landfläche der Welt ein, enthalten aber in ihren Torfen – mit 500 Gigatonnen – zweimal mehr Kohlenstoff als die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. In intakten und wiedervernässten Mooren wird dieser Kohlenstoff im Torf festgehalten, in entwässerten Mooren hingegen freigesetzt. Trockengelegte Moore verursachen daher sehr hohe Emissionen: Mit jährlich zwei Gigatonnen CO2 sind sie für fast fünf Prozent der weltweit vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich.

Michael Otto leitete viele Jahre das Versandhandelsunternehmen Otto Group und gründete eine Umweltstiftung. Der Biologe Michael Succow gilt als einer der bedeutsamsten Vertreter des Moor-Klimaschutzes.

Von OZ