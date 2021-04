Loissin

„Aaaarmin!“, hallt es über den Strand. Renate Gauger hat einen besonders schönen Fund gemacht, den sie ihrem Mann sofort zeigen möchte. Es ist ein Hühnergott, ein Stein mit einem Loch, der allgemein als Glücksbringer gilt. Und glücklich sind die beiden hier seit mittlerweile 23 Jahren, auch wenn sie sich dieses Glück oft und immer wieder hart erkämpfen mussten.

Im Jahr 1967 lernen sich die beiden in Eberswalde kennen. Renate lebt dort, Armin aus Kolberg ist beruflich vor Ort. Liebe auf den ersten Blick? Eher durch die Brust ins Auge. Denn eigentlich soll Armin von seinem Freund mit Renates Schwester verkuppelt werden. Aber weder er noch die findet diesen Plan so richtig gut. Und als Armin Renate kennenlernt, ist klar: diese Schwester soll es sein, nicht die andere!

Nägel mit Köpfen

Man fackelt nicht lange, ein Jahr später wird geheiratet, dem strengen Elternhaus etwas entkommen, und eine Wohnung gibt es in der DDR als Ehepaar auch schneller.

Es geht in den Norden, eine Plattenbauwohnung mit Fernwärme in Greifswald – damals echter Luxus. Armin arbeitet im Kernkraftwerk Lubmin, Renate als Krankenschwester, schnell kommen drei Söhne. Und dann: die Wende. 1997 ziehen die beiden in die Bungalowsiedlung nach Loissin. Hier steht ihr Wochenendhaus, nun gekauft und umgebaut.

Schwere Zeiten – neue Wege

Der gesellschaftliche Umsturz stellt die Familie vor ganz neue Herausforderungen. Das AKW Lubmin macht dicht, Armin bekommt das, was man heute Burnout nennt, aber damals keinen Namen hat. Renate macht weiter, Job, Kinder, zu Hause der Mann, der nicht mehr kann. Das geht auch an ihr nicht spurlos vorüber und sie bekommt eine niederschmetternde Diagnose: Darmkrebs.

Die politische Wende wird zur ganz persönlichen. „Wir haben unser Leben komplett verändert“, sagt Renate. Sie gehen täglich mehrere Male lange am Strand spazieren, stellen die Ernährung um, beschäftigen sich mit natürlichen Heilmethoden. Renate besiegt den Krebs. Bis heute. Und auch Armin kommt langsam wieder zurück ins Leben. Der Strand wird ihr tägliches Ziel, jeden Tag ab sechs Uhr dreißig gehen sie ihre vier bis fünf Runden, immer zur gleichen Zeit, im Winter fällt manchmal die letzte Runde aus oder wird mit Taschenlampe absolviert.

Jeder in der Siedlung kennt das Pärchen, das täglich seine Runden geht. Und auch sie kennen hier alles und jeden. Erleben, wie die Gegend sich verändert. Zunehmender Tourismus, der Abbruch der Steilküste – ein riesiges Problem vor Ort – sie kämpfen mit anderen Anwohnern und schweren Sandsäcken um ihr kleines Paradies.

„Die Natur hier hat uns geheilt.“

Ihr Spaziergänge behalten sie bei. Seit nunmehr 23 Jahren gehen sie jeden Tag zu festen Uhrzeiten ihre Runden. Mal Richtung Greifswald, bis sie vom Strand aus den Dom sehen können, oder in die andere Richtung gen Lubmin. Irgendwann auf diesen Gängen nehmen sie Souvenirs mit nach Hause. Bernstein, Hühnergötter, Donnerkeile, vom Wasser zu kleinen Kunstwerken geschliffene Glasscherben, Steine in ungewöhnlichen Farben. Niemand hier kennt den Strand so gut, wie die beiden. „Bernstein findet man am besten bei Ostwind“, sagt Renate.

Armin Gauger vor einigen Exemplaren der gesammelten Hühnergötter Quelle: Annika Zimmermann

Wo bei Anderen ein paar schöne Exemplare im Regal liegen, können Renate und Armin nur müde lächeln. Das ganze Haus, die Gartenlaube, der Zaun zur Straße, alles ist Ausstellungsort für die Strandfunde. „An die 1000 Hühnergötter werden wir wohl haben,“, sagt Armin „und etwa 10 000 Donnerkeile.“ Renate nickt. „Wir haben aber auch viele verschenkt.“ Ganze Gläser voller Strandgut stehen bei Freunden und Bekannten.

Hühnergott und Donnerkeil Ein Stein mit Loch wird in Deutschland als Hühnergott bezeichnet, auch in anderen Ländern und Kulturen ist diese Knolle aus Feuerstein unter anderen Namen bekannt. Das Loch im Inneren des Steins ist bis zu einigen Zentimetern groß, entstanden ist es wahrscheinlich durch einst eingelagerte Stängel von Seelilien, Verwandten der Seesterne und Seeigel. Als Amulett getragen oder im Stall angebracht, soll ein Hühnergott Hausgeflügel und Vieh schützen und allgemein gegen böse Geister wirken. Donnerkeile, auch Teufelsfinger genannt, sind fossile Skelett-Elemente von Kopffüßern, die zum Ende der Kreidezeit ausstarben. Sie ähnelten den heutigen Tintenfischen, hatten allerdings keine Saugnäpfe an den Fangarmen, sondern Haken. Donnerkeile gelten seit langer Zeit und in vielen Kulturen als Heilmittel gegen Krankheiten, werden zermahlen und dann als Medizin verwendet, oder als Amulett am Körper getragen. Bernstein, in Deutschland besonders verbreitet an den Küsten der Nord- und Ostsee, bezeichnet klaren bis undurchsichtigen gelben Schmuckstein aus fossilem Harz. Auch er wird als Glücksbringer und Heilmittel gesehen und gilt als Zeichen von Luxus und Macht. Besonders Bernstein mit Einschlüssen, meist Insekten, fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten, da diese durch die schnelle Aushärtung des Harzes sehr detailgetreu erhalten sind. Vorsicht Phosphor! Besonders auf Usedom werden manchmal alte Klumpen von weißem Phosphor aus Brandbomben des Zweiten Weltkrieges angespült, die wie Bernstein aussehen. Das Gefährliche: Getrocknet und bei Körpertemperatur entzündet er sich selbst, was zu schweren Verbrennungen führen kann, wenn der Phosphor auf der Haut oder zum Beispiel in der Hosentasche getragen wird. Seine Funde sollte man daher besser in einem kleinen Glas aufbewahren.

Manche Funde sind auch für die beiden noch besonders. Einen riesigen Bernstein von etwa fünf Zentimeter Durchmesser lässt Armin nur etwas schleifen und schenkt ihn seiner Frau als Kette. Die zeigt ihn stolz Besuchern und ist jedes Mal neu verliebt – in die Kette und ihren Armin.

Ein großer Bernstein, den Armin als Geschenk für seine Frau Renate als Halskette anfertigen ließ. Quelle: Annika Zimmermann

Strandreinigung als praktischer Nebeneffekt

Auf ihren Gängen nehmen die beiden auch Müll mit, den andere hier liegen lassen. Das flache Wasser des Boddens lockt viele Touristen an. Familien, Kitesurfer, Camper, nicht alle sind achtsam im Umgang mit der Natur. Für Gaugers oft schwer zu verstehen. Doch es gibt auch schöne Veränderungen. „Im letzten Jahr haben wir hier zum ersten Mal Seehunde gesichtet. Die konnte man mit bloßem Auge erkennen.“

Alle diese Eindrücke teilen sie digital mit vielen Freunden und Bekannten. Die freuen sich jeden Tag auf die Grüße aus Loissin. Ein Foto am Morgen von Schwänen auf dem Wasser, oder die Sonne, die hinter den bekannten „schlafenden Bäumen“, einer Art Baumfriedhof am Strand, untergeht.

Renate und Armin Gauger am Strand von Loissin vor einem der dort bekannten Sonnenuntergänge Quelle: Annika Zimmermann

Trotz all der Jahre wird für Renate und Armin Gauger nichts selbstverständlich. „Die Schönheit hier verliert für uns nicht an Wert. Im Gegenteil, jeder Sonnenuntergang ist schöner als der vorige. Das erstaunt uns immer wieder.“ Der Bodden hat sie geheilt, ihnen Frieden gegeben. Dafür sind sie jeden Tag dankbar.

Von Annika Zimmermann