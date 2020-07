Greifswalder Boddenschwimmen: Gunnar Splittgerber steigt als Erster aus den Fluten

Greifswald

Die Bedingungen werden zur Nebensache, solange die treuen Boddenschwimmen-Anhänger nur in die Fluten steigen können. „Wir wollten es den Leuten ermöglichen, denn wir wissen, wie schön es ist, im Freiwasser zu schwimmen“, sagt Organisatorin Dietlind Behnke von der DLRG. Während die meisten Freiwasserschwimmen in diesem Jahr Corona zum Opfer fallen, hat das Organisationsteam die Auflagen eines umfangreichen Hygienekonzeptes in Kauf genommen, um die Veranstaltung durchführen zu können.

„Die Organisation fiel in eine Phase, in der gefühlt wöchentlich neue Vorgaben herauskamen“, sagt André Bleckmann von der DLRG. „Dabei war unsicher, wie sich die Infektion entwickelt und ob das Boddenschwimmen überhaupt stattfinden kann. Es mussten also alle Eventualitäten einkalkuliert werden“, so Bleckmann.

Statt eines Massenstarts der sonst üblichen 200 Teilnehmer musste die Anzahl der Schwimmer auf 100 Starter reduziert werden. Auch bei der Streckenführung mussten die Verantwortlichen kreativ werden. Statt einer Überquerung von Ludwigsburg bis in den Ryck, wurde von den letztendlich 70 glücklichen Startern in Sichtweite des Strandbades Eldena ein Kreis in der Dänischen Wiek geschwommen.

Vorjahressieger kommt als Erster wieder an Land

Nach Aufruf der Startnummern reihten sich Teilnehmer mit Abstand ein, um dann alle 15 Sekunden einzeln ins Wasser zu gehen. „Wir haben die Starter dabei so eingeteilt, dass die bekannten schnellen Schwimmer zuerst ins Wasser gehen, umso zu vermeiden, dass sie sich überholen müssen und so Kontakte entstehen“, erklärt Dietlind Behnke das Konzept.

Und das schien aufzugehen. Vorjahressieger Gunnar Splittgerber durfte als erster Teilnehmer auf die 2000 Meter lange Strecke und schwamm nach 30 Minuten und 15 Sekunden auch als Erster in die Zielgerade ein. Ihm folgten der zweite Starter André Waßnick von der Insel Rügen mit 34 Minuten und 36 Sekunden und der Berliner David Krickl mit 35 Minuten und 43 Sekunden. Britta Buhlmann sorgte dafür, dass die erste Frau nicht lange auf sich warten ließ. Die Kölnerin kam nach 37 Minuten und 18 Sekunden ins Ziel.

Die Zeiten sollten beim Boddenschwimmen jedoch gerade in diesem besonderen Jahr nicht im Mittelpunkt stehen. „Wichtig ist nur, dass wir Spaß haben und gesund wieder ankommen“, sagt Claudia Zech. „Gerade weil bei Freiwasserschwimmen immer andere Bedingungen herrschen, kann man sich keine Zeiten vornehmen“, sagt die Stralsunderin. Die Gruppe des PSV Stralsund ist bei vielen Freiwasserschwimmen im Umkreis bis Berlin gern dabei. „Ein großer Dank gehört dem Organisationsteam, das solch ein Event noch möglich machen konnte“, sagt Vereinskamerad Wolfgang Unger.

36 Helfer von DLRG, THW und Feuerwehr waren für einen reibungslosen Einsatz vor Ort. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Es ist fantastisch, dass das Boddenschwimmen überhaupt stattfinden konnte“, stimmt auch Sylvia Schönfeld zu. „Der DLRG-Ortsverband hat sich da sehr engagiert und kreativ gezeigt und keinen Aufwand und Bürokratie gescheut“, so die Greifswalderin, die zum zweiten Mal dabei war. Dafür kommt Birgit Skodda auch gerne immer wieder aus Berlin in die Hansestadt. „Im Freiwasser genießt man auch die Natur um sich herum. Das ist das Schönste daran“, meint die Hauptstädterin, die mit ihren 75 Jahren die älteste Frau am Start war.

Familienfest-Stimmung statt Großveranstaltungstumult

Dass etwas fehlte, bemängelte niemand. „Die Zuschauer und Angehörigen, die Siegerehrung und auch das Kinderschwimmen fallen weg. Die Atmosphäre ist eine andere“, sagt André Bleckmann. „Doch gerade weil wir im nächsten Jahr unser 100-jähriges Boddenschwimmen vor uns haben, wollten wir dieses Jahr partout nicht ausfallen lassen. Es ist für uns noch einmal ein Test, um im nächsten Jahr gebührend feiern zu können.“

Auch im Vorjahr lag Gunnar Splittgerber eine Wellenlänge vor seinen Mitstreitern. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zumindest einen Vorteil hatte die Veranstaltung im kleinen Rahmen. „Durch die fehlenden Zuschauer hat man nicht noch den Stress, Leute im Blick haben zu müssen, die eigentlich mit der Veranstaltung nichts zu tun haben“, so Bleckmann. Durch das kleinere Starterfeld, aber auch dank der guten Planung und Organisation wurden in diesem Jahr nur 36 Ehrenamtler von DLRG, THW und Feuerwehr benötigt, wo sonst 90 Helfer zum Einsatz kommen.

So war auch der Sieger am Ende rundum glücklich. „Es war echt super, dass man das auf die Beine gestellt hat. Der Rundkurs war eine gute Lösung. Sonst hat man viele Zuschauer an der Mole, aber so war es sehr familiär. Man kennt sich und nimmt es alles nicht so ernst“, sagt Gunnar Splittgerber. Das positive Feedback werden die Verantwortlichen nun in ihre Vorbereitung für das große Fest zum 100. Boddenschwimmen einfließen lassen.

Von Wenke Büssow-Krämer