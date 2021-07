Greifswald

Freude bei allen Fans des Greifswalder Boddenschwimmens: Dank der niedrigen Corona-Inzidenzen im Landkreis darf das Sportereignis am 10. Juli nun doch im Original stattfinden. Statt 100 Schwimmer sind wieder 200 Schwimmer zugelassen. Auch der Massenstart und die Siegerehrung sind erlaubt. Das teilt André Bleckmann, Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Greifswald, mit. „15 Plätze sind noch frei“, sagt Bleckmann. Die DLRG ist Ausrichter des Boddenschwimmens.

Jubiläumsschwimmer wieder auf Traditionsstrecke

Bleckmann freut sich besonders, dass die Schwimmer zum 100. Jubiläum in diesem Jahr wieder die Traditionsstrecke schwimmen können von Ludwigsburg nach Eldena. „Das war im vergangenen Jahr nicht möglich, weil unsere Boote wegen der Versandung nicht in Ludwigsburg anlegen konnten, um die Schwimmer dort abzusetzen“, so Bleckmann. Deswegen seien die Sportler die Strecke über 2,6 Kilometer als Notlösung im Rundparcours geschwommen.

Busshuttle bringt Schwimmer nach Ludwigsburg

„In diesem Jahr haben wir einen Busshuttle organisiert“, so Bleckmann. Die Teilnehmer registrieren sich wie gewohnt im Strandbad Eldena, werden von dort mit dem Bus nach Ludwigsburg gebracht und starten von dort zurück nach Greifswald. Jeder müsse am Vormittag (8 bis 10 Uhr) persönlich am Stützpunkt in Eldena erscheinen, um sich zu registrieren. Der Startschuss fällt dann um 12 Uhr.

Corona-Regeln im Vorjahr deutlich strenger

„Viele ähnliche Sportveranstaltungen sind im vergangenen Jahr abgesagt worden. Unser Boddenschwimmen war eines der ganz wenigen Events, das überhaupt stattgefunden hat“, so Bleckmann. Die Corona-Hygienemaßnahmen seien im vergangenen Sommer deutlich strenger gewesen. „Damit wir die Distanzregeln einhalten konnten, musste die Teilnehmerzahl reduziert werden. Die Teilnehmer sollten den Bereich gleich wieder verlassen. Auch die Siegerehrung durfte es nicht geben“, zählt Bleckmann auf.

Massenstart in Ludwigsburg erlaubt

Auch in diesem Jahr müssen Abstände eingehalten werden. Jedoch ist der Massenstart erlaubt. „Wir passen auf, dass sich die Teilnehmer möglichst breit am Strand von Ludwigsburg verteilen für den Start. Zum Glück findet der größte Teil sowieso im Freien statt“, sagt Bleckmann. „Wir sind sehr froh, dass das Boddenschwimmen in diesem Jahr ohne ernsthafte Einschränkungen stattfinden kann. Die Veranstaltung ist sehr beliebt. Wir haben sehr viele Teilnehmer, die von weit weg anreisen“, sagt Bleckmann.

Kinderboddenschwimmen über 100 und 500 Meter

Bereits 1860 gab es die erste schriftliche Erwähnung von Schwimmern, die von Ludwigsburg nach Eldena unterwegs waren. Zum ersten Boddenschwimmen wurde ganz offiziell 1921 vom Turnerbund eingeladen, blickt André Bleckmann in die Historie zurück. Die DLRG richtet das Boddenschwimmen seit 2006 aus. Normalerweise findet es zeitgleich mit dem Fischerfest Gaffelrigg statt. Das Volksfest wurde coronabedingt jedoch abgesagt.

Auch das Kinderboddenschwimmen wird wieder veranstaltet. Je nach Altersklasse können die Nachwuchsschwimmer über 100 oder 500 Meter starten. Die DLRG sichert den Wettkampftag mit 15 Booten und etwa 60 Helfern ab. Neben 30 DLRG-Mitgliedern unterstützen auch das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz und die Bundesmarine. Damit die Sicherheit in vollem Umfang gewährleistet ist, nehmen die Ausrichter grundsätzlich nicht selbst am Wettkampf teil.

Von Katharina Degrassi