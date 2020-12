Greifswald

Ein ehemaliger Sauna- und Swingerclub in Greifswald hat ein Spitzenergebnis bei der Norddeutschen Grundstücksauktion erzielt. Die Villa in der Verlängerten Scharnhorststraße 8a in Greifswald wurde zuletzt als reguläre Pension mit sieben Gästezimmern genutzt. In der Vergangenheit war das Haus unter den Namen Villa und Club21 einschlägig bekannt und regelmäßig Gesprächsthema Nummer 1 in der Hansestadt.

Der Startpreis bei der Auktion am 27.November lag bei 399.000 Euro, für das Gebot von 480.000 Euro wechselte die Immobilie schließlich den Eigentümer. An wen der ehemalige Club verkauft wurde, wird im Rahmen der Auktion generell nicht veröffentlicht. Laut Exposé ist das eingeschossige Gebäude etwa 110 Jahre alt und ist in gutem Zustand.

Lesen Sie auch

Immobilie in Eggesin geht für 1,4 Millionen Euro weg

Das absolute Top-Ergebnis der Winterauktion lieferte aber ein Teil einer ehemaligen Kaserne in Eggesin, auf der künftig ein Solarpark entstehen soll. Bei 25.000 Euro startete die Auktion. Nach einem langen Bietergefecht fiel der Auktionshammer erst bei sagenhaften 1.445.000 Euro zum dritten Mal.

53 Immobilien haben bei der Winter-Auktion der Norddeutsche Grundstücksauktionen am 26. November 2020 den Eigentümer gewechselt. Der Auktionserlös lag insgesamt bei 3,7 Millionen Euro. Rund 400 Bieter nahmen telefonisch an der Auktion teil, nutzten das Online-Bieterportal oder ließen sich von Mitarbeitern des Auktionshauses vertreten.

Von Anne Ziebarth